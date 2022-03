ProSieben punktet mit «Star Wars»-Free-TV-Premiere und Oscar-Verleihung

Quotennews

Das Filmprogramm ließ die restlichen privaten Sender deutlich hinter sich zurück und auch das Interesse an der Verleihung in Hollywood wuchs gegenüber dem Vorjahr.



In der Nacht vom Sonntag auf Montag fand die 94. Oscar-Verleihung im Dolby Theater in Hollywood statt. Bereits ab 23.00 Uhr schaltete ProSieben mitin die Vereinigten Staaten, wo Steven Gätjen vor Ort war. Zu dieser Zeit fanden sich 0,34 Millionen Neugierige auf dem Sender ein, was einem soliden Marktanteil von 3,8 Prozent entsprach. Bei den 0,18 Millionen Umworbenen wurde eine passable Quote von 7,7 Prozent gemessen.Aus deutscher Sicht startete die Übertagung der Verleihung schließlich ab 2.00 Uhr im Rahmen von. Auch wenn die Reichweite nun auf 0,18 Millionen Menschen zurückging, wuchs die Sehbeteiligung nun auf einen starken Wert von 5,7 Prozent. Das Ergebnis in der Zielgruppe blieb mit 7,8 Prozent bei 0,07 Millionen Jüngeren beinahe konstant. Tatsächlich war das Interesse größer als im Vorjahr, als ab 2.00 Uhr nur noch 0,13 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm saßen, was einen guten Marktanteil von 6,0 Prozent zur Folge hatte.Zuvor hatte der Sender zur Primetime mitbereits eine Free-TV-Premiere im Programm gehabt. Für ProSieben war die Ausstrahlung ein Erfolg und zum ersten Mal seit Wochen setzte sich ein Spielfilm wieder einmal sehr deutlich gegenüber den anderen ab. Zudem überholten die 1,73 Millionen Interessenten das Kochduell bei VOX , das in den vergangenen Wochen ungeschlagen geblieben war. ProSieben fuhr folglich einen starken Marktanteil von 6,0 Prozent ein. Die 0,66 Millionen Werberelevanten landeten bei einer soliden Quote von 9,0 Prozent.