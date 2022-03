Erfolgreicher ZDF-Fußball-Abend

Quotennews

Mit dem Länderspiel Deutschland gegen Israel holte sich das ZDF die beste Reichweite des gesamten Tages ins Haus.

Wo sonst Krimireihen für Top-Quoten sorgen, spielten gestern Gündogan, Werner, Havertz und ter Stegen die Hauptrollen. Das Zweite übertrug das Länderspiel Deutschland gegen Israel aus der PreZero-Arena Sinsheim live und holte mit dem 2-0-Erfolg der DFB-Elf absolut starke Zahlen nach Mainz. Bereits die Vorberichte auf das Freundschaftsspiel holten zwischen 20:15 und 20:45 Uhr 4,47 Millionen Zuschauer ab, der Abend startete also mit einem Marktanteil von 17,3 Prozent. Jüngere Zuschauer folgten den Berichten 0,85 Millionen, wodurch der Marktanteil hier 14,7 Prozent anzeigte. Mit der gesamten Reichweite der Vorberichte lag das Zweite vorerst knapp hinter der ARD-Primetime. Hier holte das Erste mit4,69 Millionen Zuschauern und konnte sich so über einen kleinen Sieg freuen, wenn auch der Marktanteil mit 17,0 Prozent etwas geringer ausfiel.Mit Anpfiff sorgte das Zweite jedoch für klare Verhältnisse. Ab 20:45 Uhr verfolgten den Kick im ZDF nämlich starke 6,37 Millionen Zuschauer, die beste Reichweite des gesamten Tages über alle Sender gesehen. Somit gefielt natürlich auch der Marktanteil, der exzellente 24,5 Prozent anzeigte. Für den Tagessieg bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren hatte es dann jedoch trotzdem knapp nicht gereicht. Das Freundschaftsspiel holte mit 1,26 Millionen Zuschauern hier einen starken, gerade für öffentlich-rechtliche Sender einen sehr starken, Wert, jedoch waren die Kollegen aus dem Ersten einen Tick besser. Hier holte die «Tagesschau» um 20 Uhr 1,306 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 24,3 Prozent. Beim Fußball ergaben sich ein entsprechender Marktanteil von 20,8 Prozent.Als das Spiel in Sinsheim angepfiffen war, konnten die Kollegen vom Ersten jedoch sichtlich nicht mehr mithalten., im Anschluss an die ARD-Primetime, holte nur noch 2,58 Millionen Zuschauer zum Ersten und der Marktanteil fiel auf 17,0 Prozent. Bei den jungen Zuschauern ergab sich ein ähnliches Bild, hier fiel das Interesse auf 0,19 Millionen Fernsehende und der Anteil am Markt auf 3,6 Prozent. Doch auch beim ZDF wird nach dem Spiel die Begeisterung schnell abgeflaut sein.hielt ab 22:50 Uhr noch 2,43 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,9 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern blieben nur noch 0,47 Millionen Fernsehende dabei, womit sich der Marktanteil auf 11,4 Prozent reduzierte.