«Harry Potter»-Filme kommen zu Amazon

TV-News

Alle acht Filme werden ab April bei Prime Video kostenfrei zu sehen sein. Derzeit sind sie nur als Kauftitel verfügbar.

Der erste-Film «Harry Potter und der Stein der Weisen» ist mittlerweile über 20 Jahre alt, dennoch löst das Franchise bei Heranwachsenden und Mitgealterten noch immer eine große Faszination aus. Erst kürzlich produzierte HBO Max zum 20-jährigen Jubiläum ein Special und Netflix hatte sich die insgesamt acht Filme sowie die beiden-Prequels Anfang des Jahres in den Katalog geholt.Ab dem 1. April schlägt dann auch wieder Amazon Prime Video zu und macht die Filme «Harry Potter und der Stein der Weisen», «Harry Potter und die Kammer des Schreckens», «Harry Potter und der Gefangene von Askaban», «Harry Potter und der Feuerkelch», «Harry Potter und der Orden des Phönix», «Harry Potter und der Halbblutprinz», «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes» (Teil 1 und 2) sowie «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind» und «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen» verfügbar.Bei Netflix erfreuen sich die Titel noch immer größter Beliebtheit. Laut Angaben des kalifornischen Streamingdienstes belegten die ersten beiden Filme der Franchise zwischen dem 14. und 20. März die Plätze sieben und acht der Top10 in Deutschland. «Harry Potter und der Stein der Weisen» befand sich in diesem Jahr mit Ausnahme von einer Woche jedes Mal in den Top10. In der ersten vollständigen Januar-Woche waren sogar die ersten sieben Filme allesamt unter den zehn meist abgerufenen Filmen bei Netflix.