Paramount+ bestellt «Loud House»

US-Fernsehen

Dabei handelt es sich um eine Live-Action-Serie. Zuvor war das Format als Animationsserie bekannt.

Der Streamingdienst Paramount+ hat eine Live-Action-Version vonbestellt, die auf der Animationsserie «Willkommen bei den Louds» basiert. Die Produktion der neuen Serie wird im Juni beginnen, die Premiere ist für Ende des Jahres geplant. Die zehnteilige Serie wird von Nickelodeon Studios für den Streamer produziert. Die Nachricht über die Serie kommt nach dem Start des Live-Action-Filmsim November."Als eine der beliebtesten Zeichentrickserien von Nick hat sich «Loud House» in die Herzen von Millionen von Fans auf der ganzen Welt gespielt", sagte Shauna Phelan, Co-Head von Nickelodeon & Awesomeness Live-Action. "Als wir die animierte Welt von Royal Woods mit «A Loud House Christmas» zum Leben erweckten, wurde es sofort zu einem Feiertagsfavoriten für neue und treue Fans gleichermaßen, und ich weiß einfach, dass sie lieben werden, was unser erstaunliches Kreativteam für diese neue Live-Action-Serie vorbereitet."Die neue Serie folgt Lincoln Loud, einem elfjährigen Jungen mit zehn Schwestern, wie er den Alltag in einer so großen Familie meistert. Lincoln, der als "Mann mit einem Plan" bekannt ist, nimmt die Hilfe seines besten Freundes Clyde McBride in Anspruch, um die Hindernisse und das Chaos zu bewältigen, denen sie bei ihren täglichen Abenteuern begegnen.