Meghan Markle spricht über historische Frauen

Vermischtes

Die Medienmogulin teilte mit, worüber ihr Podcast bei Spotify handeln werde.

Bereits vor zwei Jahren haben Spotify und Archiwell Audio, der von Prinz Harry und Meghan Markle gegründeten Produktionsfirma, einen Deal abgeschlossen. Nach intensivem Brainstorming meldete sich nun die Herzogin von Sussex zu Wort und teilte mit, dass ihre Podcast-Seriediesen Sommer erscheinen werde.Im Laufe der Serie wird Markle mit Historikern, Experten und besonderen Gästen sprechen, um den Ursprung dieser Stereotypen aufzudecken und herauszufinden, wie sie die Erzählungen in der Kultur prägen. Im Audio-Teaser für «Archetypes», der am Donnerstag auf Spotify veröffentlicht wurde, gibt Markle einen Einblick in ihren Schwerpunkt des wöchentlichen Podcasts. "So sprechen wir über Frauen: die Worte, mit denen unsere Mädchen erzogen werden, und die Art und Weise, wie die Medien uns Frauen widerspiegeln", sagt sie. "Aber woher kommen diese Stereotypen? Und wie tauchen sie immer wieder auf und bestimmen unser Leben?"Durch die Partnerschaft mit Spotify hat sich Archewell Audio dazu verpflichtet, "Programme zu produzieren, die das Publikum auf der ganzen Welt erheben und unterhalten, unterschiedliche Perspektiven und Stimmen in den Vordergrund stellen und durch gemeinsame Erfahrungen, Erzählungen und Werte eine Gemeinschaft aufbauen". Bislang hat das Unternehmen nur ein 33-minütiges Audio-Special für Spotify zu den Weihnachts-Feiertagen 2020 produziert.