«The Batman»: Gelöschte Joker-Szene nun online

Kino-News

Am Donnerstag veröffentlichte Warner Bros. die entsprechende Szene.

-Regisseur Matt Reeves hat am Donnerstag eine gelöschte Szene aus seinem Superhelden-Epos veröffentlicht, in der Robert Pattinsons "Caped Crusader" gegen seine klassische Nemesis, den Joker, gespielt von Barry Keoghan, antritt. Die Szene ist zu sehen, nachdem man eine Website besucht hat, die die Worträtsel nachahmt, die der Riddler (Paul Dano) im Film stellt.Wie Reeves in einem Interview mit ‚Variety‘ im Februar erklärte, folgt die Szene auf Batmans Entdeckung, dass der Riddler den Polizeipräsidenten von Gotham City getötet und eine weitere seiner kryptischen Notizen an Batman hinterlassen hat. Verunsichert durch das Interesse des Riddlers an ihm, beschließt Batman, herauszufinden, wie der Riddler tickt."Ich dachte mir, dass er deswegen sehr verunsichert ist und wahrscheinlich einen Weg finden will, sich in die Denkweise des Riddlers hineinzuversetzen, wie in 'Manhunter' oder 'Mindhunter' – diese Idee, ein Profil von jemandem zu erstellen, damit man seinen nächsten Schritt vorhersagen kann", so Reeves.