Flop erster Kajüte: «Balko Teneriffa»

Quotennews

Am späten Abend war auch der erste Teil der neuen Reportage-Reihe mit Joe Bausch im Programm – auch diese floppte Kolossal.

Die Verantwortlichen von RTL verpflichteten Jochen Horst und Ludger Pistor für neue-Fälle. Startschuss der Reihe erfolgte am Donnerstag um 20.15 Uhr. Die Geschichte, die 15 Jahren nach dem Ende der Serie spielte, sorgte für eine Reichweite von nur 1,13 Millionen. Retrotrend? Eher das Gegenteil ist der Fall. Das RTL-Format, das von Stefan Schiech und Robert Dannenberg verfasst wurde, sicherte sich bloß 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige. Bei den Umworbenen kamen schreckliche 5,2 Prozent Marktanteil zusammen.Nach «Balko» warim Programm vertreten. Die erste Folge der Reportage-Reihe mit Joe Bausch drehte sich um Raven, der an Weihnachten 2005 verschwand. Auch die Geschichte der 73-jährigen Polizistenwitwe war ein Thema. Lediglich 0,49 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein und sorgten für 3,6 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 0,16 Millionen Zuseher erzielt, sodass grauenhafte 4,6 Prozent verzeichnet wurden.Weiterhin enttäuschend ist die Sendung, die um 15.00 Uhr ausgestrahlt wird. Die 29. Ausgabe, die sich um Ravioli-Tricks, Night Lamps und gedrehte Kerzen drehte, sahen 0,20 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 2,4 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,05 Millionen mit von der Partie, der Marktanteil belief sich auf miese 3,6 Prozent.