Lustig, lustiger, «Doppelhaushälfte»

Mit Minh-Kai Phan-Thi und Andi Knuppe hat das ZDF ein neues Format entwickelt, das herausragende Kritiken erhielt.

Eine deutsche Doppelhaushälfte in Brandenburg: Die People of Color Marie Sawardi (Maryam Zaree) und Theo Kröger (Benito Bause) ziehen mit ihrer vorlauten Tochter Zoe (Helena Yousefi) in das neue Reich. Direkt nebenan wohnen die Knuppes: Andi (Milan Peschel) mit seiner Berliner Schnauze, seine Frau Tracy (Minh-Kai Phan-Thi) ist vietnamesischer Abstammung. Doch sie ist keine Ausgewanderte, sondern wurde im Osten geboren.Die Serie «Doppelhaushälfte» wird derzeit dienstags um 21.45 Uhr bei ZDFneo ausgestrahlt, die gesamte Serie ist seit ein paar Wochen in der ZDFmediathek verfügbar. „Deutschland ist zwar um einiges bunter geworden – aber eben immer noch verdammt spießig. Schön, dass daraus eine reizvolle moderne Sitcom geworden ist“, urteilte über die Sitcom Oliver Alexander.In dieser Woche besprechen Veit-Luca Roth und Fabian Riedner «Doppelhaushälfte» und vergleichen das Format mit anderen erfolgreichen Sitcoms. Was ist das Geheimnis der Serie, dass sie von so vielen Personen positiv aufgenommen wird? Eine Frage konnte man aber nicht beantworten: Nicht ob, sondern wann es weitere Folgen gibt.