An Karfreitag lässt Sat.1 Promis backen

TV-News

Für den Feiertag hat Sat.1 eine «Osterspezial» von «Das große Promibacken» angekündigt. Darin müssen zwei drei Dreierteams gegeneinander antreten.

Sat.1 kann derzeit vom Backen nicht genug bekommen. Angesichts der starken Einschaltquoten, dieAnfang des Jahres eingefahren hat, ist dies auch kein Wunder. Im Schnitt verfolgten 2,04 Millionen Zuschauern ab drei Jahren die Primetime-Show, wodurch ein Marktanteil von starken 7,6 Prozent erreicht wurde. In der Zielgruppe verbuchte der Bällchensender eine Einschaltquote von ebenfalls tollen 11,1 Prozent. Daher hat Sat.1 für den Karfreitag, 15. April,angekündigt.Dies wird um 17:15 Uhr über den Äther gehen und bis zu den «Sat.1 Nachrichten» um 19:55 Uhr gesendet. Darin schließen sich sechs Hobbybäcker, die in der Primetime-Sendung bereits Erfahrung sammeln durften, zu zwei Dreierteams zusammen. Moderatorin Marijke Amado, Olympia-Sieger Julius Brink und Model Franziska Knuppe treten gegen Schalgersänger Ross Antony, Sängerin Stefanie Hertel und Handball-Weltmeister Pascal Hens an. Knuppe konnte das Format in der 2020-Staffel sogar schon gewinnen. Beim Osterspezial werden die Jury-Punkte Gruppenweise vergeben. Die prominenten Trios erstellen gemeinsam eine prächtige Ostertafel, auf der sie die Gebäcke präsentieren. Als Juroren fungieren wie üblich Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Das siegreiche Trio erhält 10.000 Euro für einen guten Zweck und den goldenen Cupcake. Moderiert wird «Das große Promibacken – Osterspezial» von Enie van de Meiklokjes.Und auch im Vorlauf der Sendung dreht sich alles ums Backen. Ab 16:25 Uhr zeigt Sat.1 die Reportage. Darin backt die als Blümchen bekannte Sängerin und Schauspielerin in ihrer Hamburger Küche gleich zwei Backwerke für ihren Osterbrunch. Der ehemalige Fußballer präsentiert derweil eine Erdbeer-Buttercreme-Torte mit drei Böden, die er mithilfe einer weiblichen Unterstützung kreiert.