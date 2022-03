Weitere Staffeln für «Love Is Blind»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix bestellte zwei weitere Staffeln des Formats.

Gleich zwei neue Staffeln hat der Streamingdienst Netflix vonbestellt, obwohl im Februar erst die zweite Staffel on air ging. Die Fans werden nicht lange warten müssen, um mehr von der Serie zu sehen – die dritte Staffel, die in Dallas, Texas, gedreht wurde, und die Spin-off-Serie, werden beide noch in diesem Jahr Premiere haben.Außerdem kommt. Das ist die Adaption einer preisgekrönten australischen Serie, die seit zwei Staffeln auf Netflix zu sehen ist – nun erscheint die amerikanische Version. Laut der Beschreibung ist die Serie "eine aufschlussreiche und warmherzige Doku-Reality-Serie, die Menschen auf dem Autismus-Spektrum dabei begleitet, wie sie sich in der Welt des Datings und der Beziehungen zurechtfinden. Nach dem Erfolg der mehrfach preisgekrönten australischen Serie erzählt diese in den USA angesiedelte Serie die Geschichten einer einzigartigen und vielfältigen Gruppe von Charakteren, die auf der Suche nach etwas sind, das wir alle zu finden hoffen: Liebe".Obwohl Staffel eins von- produziert von den «Love Is Blind»-Produzenten Kinetic Content - erst am 6. April Premiere hat, kündigte Netflix an, dass die Serie demnächst eine reine Queer-Staffel haben wird. «The Ultimatum» folgt sechs Paaren, die kurz vor der Hochzeit stehen und innerhalb von acht Wochen entscheiden müssen, ob sie sich binden oder weiterziehen wollen. Während dieser Zeit wählen sie einen Partner von einem der anderen Paare, um einen Blick auf die Zukunft zu werfen, die sie vielleicht verpassen.