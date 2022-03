«The Voice Kids» ist in der Zielgruppe erstmals in dieser Staffel zweistellig

Quotennews

Auch wenn das Gesamtpublikum erneut schrumpfte, zeigte sich zumindest bei den jüngeren eine positive Entwicklung.



In der Vorwoche ging es beierstmals in der diesjährigen Jubiläumsstaffel ein deutliches Stück nach oben. Mit einem Publikum von 1,77 Millionen Menschen verzeichnete Sat.1 eine gute Quote von 6,4 Prozent. Bei den 0,64 Millionen Umworbenen freute sich der Sender über einen hohen Marktanteil von 9,5 Prozent. Von den Werten der Vorjahre ist das Programm dennoch weiterhin ein deutliches Stück entfernt. Gestern folgten nun die vierten Blind-Auditions, denn Alvaro Soler, Michi Beck und Smudo, Wincent Weiss und Lena Meyer-Landrut sind weiterhin auf der Suche nach jungen Talenten.In dieser Woche hielt der Sender zwar den Marktanteil der Vorwoche von 6,4 Prozent, dennoch verkleinerte sich das Publikum wieder. Somit saßen am gestrigen Abend noch 1,73 Millionen Fernsehende für die Castingshow vor dem Bildschirm. Eine gegensätzliche Entwicklung war hingegen in der Zielgruppe zu beobachten, die nun aus 0,66 Millionen Werberelevanten bestand. Hier stand mit einer hohen Sehbeteiligung von 10,1 Prozent der neuen Staffelbestwert auf dem Papier.Auch die Datingshowlegte im Anschluss zumindest einen kleinen Sprung nach oben hin. Von zuletzt 0,54 Millionen Interessenten steigerte man sich auf 0,60 Millionen Zusehende. Somit wuchs auch die Quote auf einen mageren Wert von 3,5 Prozent. Die 0,27 Millionen Umworbenen sicherten sich einen akzeptablen Marktanteil von 5,7 Prozent.