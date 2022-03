«Lets Dance» verliert mehr als 200.000 Zuschauer

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt bedeutete die geringe Reichweite den Negativrekord seit 2019, in der Zielgruppe wurde ein Allzeittiefstwert gemessen.



Die neue-Staffel ist weiterhin von Corona-Ausfällen geplagt. Noch keine Ausgabe wurde mit allen geplanten Teilnehmern über die Bühne gebracht. Diese Woche fehlte Moderator Daniel Hartwich, für den Jan Köppen einsprang. René Casselly, der bereits zu den Favoriten zählt, musste ebenfalls pausieren, genauso wir Profitänzerin Renata Lusin. Die Tänze am gestrigen Abend standen unter dem Motto „Made in Germany“.In der Vorwoche war die Zuschauerzahl auf 4,00 Millionen gesunken, während sich der Marktanteil auf einen herausragenden Wert von 17,3 Prozent ausbaute. Die 1,19 Millionen Jüngeren sicherten sich starke 20,2 Prozent Marktanteil. Am gestrigen Abend verlor das Format erstmals recht deutlich. Die 3,79 Millionen Fernsehenden bedeuteten nicht nur den Tiefstwert der Staffel, sondern auch seit 2019. Es blieb ein weiterhin überzeugender Marktanteil von 16,0 Prozent übrig. 0,98 Millionen Umworbene hatten die geringste Reichweite einer regulären Folge seit mehr als zehn Jahren zur Folge.Für dasim Anschluss lief es allerdings wieder deutlich besser. Hier erhöhten die 2,01 Millionen verbleibenden Interessenten sogar auf 16,7 Prozent. Die 0,49 Millionen Werberelevanten verloren im Vergleich zur vergangenen Woche allerdings genau fünf Prozentpunkte. Somit stand hier eine hohe Quote von 14,6 Prozent auf dem Papier. Schon zu Beginn der Primetime hatte dasschwächer abgeschnitten als in den Wochen zuvor. Die 2,69 Millionen Zusehenden verbuchten gute 9,4 Prozent, während die 0,73 Millionen 13- bis 49-Jährigen mit soliden 11,4 Prozent Marktanteil hinter dem Senderschnitt zurückblieben.