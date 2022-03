Neue Dating-Show mit Netflix-Singles

US-Fernsehen

Netflix und Kinetic wollen eine weitere Dating-Show produzieren.

Das Genre Reality scheint bei Netflix ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu haben. Zusammen mit Kinetic Content kündigte man eine noch unbenannte Serie an, die Stars aus «Finger weg», «Love is blind», «The Circle» ► , «Selling Tampa» und weiteren Shows castet. Die neue Show wird von Nick Lachey moderiert."Singles aus Netflix-Reality-Shows haben verrückte Dinge getan, um Liebe zu finden. Aber sie sind immer noch Single", heißt es in der offiziellen Beschreibung. "In dieser neuen Serie werden sie sich zusammentun, um sich gegenseitig und sich selbst zu verkuppeln, in der Hoffnung, den perfekten Partner zu finden."Übrigens: Nach dem Erfolg von «Indian Matchmaking» hat Netflix grünes Licht fürgegeben, darin engagieren Singles in den USA und Israel einen jüdischen Heiratsvermittler, um den perfekten Partner zu finden.