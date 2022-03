«Goodbye Deutschland»-Ableger schwächelt in der dritten Woche

Quotennews

ProSieben ließ zudem die Filmprogramme bei RTLZWEI und Kabel Eins deutlich hinter sich zurück.



Nachdem es bei VOX für die neue Dokusoapin der Vorwoche noch aufwärts ging, sackte das Programm am gestrigen Freitagabend nun endgültig ab. Von knapp einer Million Interessenten waren nur noch 0,72 Millionen Fernsehende übrig. Der schwache Marktanteil von 2,6 Prozent überraschte somit wenig. Die 0,29 Millionen Jüngeren verloren zwei Prozentpunkte und kamen somit nur noch auf einen mageren Wert von 4,4 Prozent.Beim Filmprogramm hatte ProSieben ganz klar die Nase vorne. Der Science-Fiction-Film «Predator – Upgrade» ► bewegte 1,28 Millionen Fernsehende zum Einschalten, wodurch sich der Sender über einen guten Wert von 4,7 Prozent freute. Die 0,50 Millionen Umworbene lagen bei einem annehmbaren Wert von 7,6 Prozent. Mitwaren bei 0,83 Millionen Zusehenden weiterhin 4,5 Prozent möglich. Die 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen allerdings auf maue 6,0 Prozent zurück.RTLZWEI packte den Actionfilmaus, der 0,60 Millionen Menschen überzeugte. Ein akzeptabler Marktanteil von 2,2 Prozent war das Ergebnis. Mit soliden 4,9 Prozent waren die 0,32 Millionen Werberelevanten nur knapp vom Senderschnitt entfernt. Kabel Eins punktete mit der Komödielediglich bei 0,56 Millionen Fernsehenden, so dass das Programm bei ausbaufähigen 2,0 Prozent hängenblieb. Die 0,28 Millionen Jüngeren sicherten sich zumindest eine passable Quote von 4,3 Prozent.