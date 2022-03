«The Masked Singer» verliert leicht Zuschauer - dominiert aber weiter

Quotennews

Woche zwei beim Masken-Raten auf ProSieben bringt weiter eine private Dominanz für Unterföhring, wenn es auch etwas weniger Interesse gab.

Die Anfangseuphorie scheint noch nicht gebrochen. Mit erneut starken 2,31 Millionen Zuschauern sicherte sich ProSieben miteinen aus Quotensicht erfolgreichen TV-Abend. Über den gesamten Tag gesehen konnte sich einzig die News-Sendungum 18:45 Uhr eine bessere Reichweite von 2,67 Millionen Zuschauern sichern. Doch bleiben wir bei ProSieben, denn mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent schrammte Unterföhring zwar erneut knapp an der Zweistelligkeit vorbei, es bleibt jedoch zum Greifen nah. Letzte Woche holte das Format zum Auftakt mit 2,46 Millionen Zuschauern 9,7 Prozent, wodurch es dabei bleibt, dass «The Masked Singer» zum letzten Mal am 20. November 2021 vor einem zweistelligen Marktanteil lief. Damals holten grandiose 3,25 Millionen Zuschauer 12,3 Prozent zur roten Sieben.Doch auch mit den diesjährigen und damit aktuellen Leistungen braucht sich in München niemand zu verstecken. Neben den starken Gesamtreichweiten verlor ProSieben ebenfalls etwas an Zielgruppen-Zuschauern, doch kann mit 1,25 Millionen Umworbenen entspannt den dritten Platz in dieser Kategorie feiern. Der Marktanteil landete hier bei 19,5 Prozent. Viel kann sich in Unterföhring bisher bei «The Masked Singer» also kaum vorgeworfen werden, während in Köln wohl die Sorgenfalten endgültig manifestiert bleiben.Mehr als einen Absatz ist es an sich auch kaum noch wert, denn RTL schafft es mitaktuell jede Woche zu einem neuen Negativrekord. Letzten Samstag waren es 1,64 Millionen Zuschauer in der Primetime, gestern schauten noch 1,59 Millionen zu. Immerhin bleibt damit seit nunmehr drei Wochen der Marktanteil stabil bei mäßigen 6,2 Prozent. Die Abwärtsspirale geht in der Zielgruppe ebenfalls Woche für Woche weiter, nach 0,65, 0,62 und 0,52 Millionen Umworbenen schauten gestern noch 0,47 14- bis 49-Jährige zu. Hier fiel der Marktanteil auf 7,9 Prozent. Also nur um es zum Abschluss gesagt zu haben: Ja, in allen Kategorien schaffte RTL mit «DSDS» damit einen neuen Negativ-Rekord.