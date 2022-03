VOD-Ratings: Die Zombies marschieren

VOD-Charts

Gleich sechs Titel kommen in dieser Woche auf dieselbe Reichweite. Einsam an der Spitze zieht dagegen «The Walking Dead» seine Kreise.

Jede Woche weisen die Marktforscher von Goldmedia die Streamingzahlen für Deutschland aus. In dieser Woche sind die Werte durchaus kurios geraten, denn gleich sechs Titel kommen auf ein und dieselbe Reichweite im Zeitraum zwischen dem 18. und 24. März. Diese liegt aber unter der Zwei-Millionen-Marke, weshalb das Niveau deutlich unterhalb des Levels der Vorwoche liegt. Auch die Plätze vier bis zwei konnten nicht wesentlich mehr Abrufe generieren. An der Spitze liegt dafür eine klare Nummer eins. Aber der Reihe nach.Jeweils eine Bruttoreichweite von 1,79 Millionen erreichten in der 12. Kalenderwoche die bei Prime Video verfügbaren Serienund. Außerdem wurde auf dem Amazon-Streamerundsowieabgerufen, die letzten beiden Titel sind auch bei Netflix verfügbar und waren dort ebenfalls gefragt. Die Krankenhaus-Serie aus Seattle wurde zudem bei Disney+ angewählt.Ebenfalls auf 1,79 Millionen Zuschauer brachte es die Ende Januar gestartete südkoreanische Reihe. Laut Netflix wurde die Coming-of-Age-Zombie-Serie zwischen dem 14. und 20. März weltweit fast 14 Millionen Stunden geschaut. Damit belegt sie im TV-Ranking Non-English den fünften Platz – hinter «Business Proposal», «Twenty Five Twenty One», «Café con aroma de mujer» und «Juvenile Justice». In der deutschen Top10 des gleichen Zeitraums ist der Titel allerdings nicht gelistet. Hier dominieren englischsprachige Serien.Nach den sechs gleichauf liegenden Formaten folgen zwei Netflix-Titel, die mit 2,21 Millionen Klicks ebenfalls auf dieselben Werte kommen. Der Filmund die Seriesetzten sich gemeinsam auf den dritten Platz. Knapp davor landet, die Sitcom verbuchte 2,23 Millionen Aufrufe. Klar an die Spitze setzt sich dagegen. Die Zombie-Serie knackte sogar die Vier-Millionen-Marke und ist damit in der fünften Woche in Folge in dieser Liste vertreten.