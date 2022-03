«Bad Sisters»: Cast enthüllt

US-Fernsehen

In der Serie wird unter anderem Anne-Marie Duff mitspielen.

Die neue AppleTV+-Serie von Sharon Horgan hat die Hauptbesetzung bekannt gegeben. In der Serie, die nun den Titelträgt, werden Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene und Eve Hewson die Garvey-Schwestern spielen. Claes Bang, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab und Saise Quinn spielen ebenfalls mit.Die Serie folgt dem Leben der Garvey-Schwestern, die durch den frühen Tod ihrer Eltern und das Versprechen, sich immer gegenseitig zu beschützen, verbunden sind. Die Serie wurde ursprünglich von Apple im September mit zehn Episoden bestellt. Es wird erwartet, dass sie später in diesem Jahr anläuft. Sie basiert auf der belgischen Serie «Clan», die von Malin-Sarah Gozin, Horgan, Brett Baer und Dave Finkel adaptierten die Serie, wobei alle drei als ausführende Produzenten fungieren.Das Projekt ist das erste, das aus Horgans First-Look-Deal mit Apple hervorgeht, den sie 2019 unterzeichnet hat. Als Schöpferin ist Horgan für Serien wie «Catastrophe» (in der sie auch die Hauptrolle spielte), «Divorce» und «Motherland» bekannt.