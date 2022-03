Der Deutsche Fernsehpreis hat einen Termin

TV-News

Mitte September wird der Fernsehpreis überreicht. Das ZDF strahlt die Zeremonie aus.

Der 23. Deutsche Fernsehpreis wurde terminiert. Die Wahl fiel auf den 14. September, dann wird der Preis in Köln verliehen. Turnusgemäß wandert die Federführung zum ZDF , das die Preisverleihung an jenem Mittwoch um 20:15 Uhr ausstrahlen wird. Insgesamt werden 30 Kategorien prämiert. Die Auswahl der Nominierten und Preisträger obliegt einer unabhängigen Fachjury unter der Leitung von Wolf Bauer. Der Beobachtungszeitraum für die Auszeichnungen 2022 reicht vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022.Zum Kreis der Stifter gehören einmal mehr die Intendanten beziehungsweise Geschäftsführer der Sender. Dazu zählen ZDF-Intendant Norbert Himmler als diesjähriger Vorsitzender, ProSieben & SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann, der WDR-Intendant Tom Buhrow für die ARD, Michael Schuld, TV-Chef der Telekom Deutschland GmbH, sowie Stephan Schäfer, Co-CEO RTL Deutschland und CEO Gruner + Jahr. Produziert wird die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2022 von Riverside Entertainment.„Fernsehen gibt Orientierung und Zusammenhalt. Gerade auch in schwierigen Zeiten versorgt es uns täglich mit verlässlicher Information, aber auch mit hochwertiger Unterhaltung. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der Fernsehpreis der wichtigste Gradmesser für Qualität und Erfolg im deutschen Fernsehen. Mit der Rückkehr auf den Schirm im letzten Jahr, den neuen Kategorien und der Öffnung für Plattformprogramme ist der Award 2022 bestens aufgestellt“, erklärt ZDF-Intendant Norbert Himmler.Im vergangenen Jahr war das Zuschauerinteresse an dem neuaufgelegten Preis nicht sonderlich groß. Nur 1,35 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Verleihung, die am Donnerstag, 16. September 2021, stattfand. Mit Marktanteilen von 6,8 Prozent bei allen und 8,9 Prozent bei den werberelevanten Zuschauern bewegte sich RTL klar unterhalb des Senderschnitts.