«Tagesschau» deklassiert Heidi Klum

«Germany’s Next Topmodel» bewährt sich auch in dieser Woche. Im Anschluss kam «red» wieder auf gute Werte.

Die Einschaltquoten vonsind weiterhin spitze, auch wenn die Reichweiten im Sinkflug sind. Am Donnerstag stand die Social-Media-Edition an, in der jede Teilnehmerin im Videoshooting ein verrücktes Produkt im Stil einer Influencerin bewerben musste. Danach stand ein echtes Model-Interview an. 2,02 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren bei dieser Ausgabe dabei.Die Sendung mit Heidi Klum, in der Noonoouri und The Blonds als Gastjuroren dabei waren, verzeichnete gute 8,1 Prozent Marktanteil. Die Produktion von Redseven sicherte sich 1,26 Millionen junge Zuschauer, mit 20,3 Prozent Marktanteil war die Sendung aber nicht Marktführer. Zuletzt verzeichnete die Sendung bis zu einem Viertel der fernsehsehenden Zuschauer. Am Donnerstag war die «Tagesschau» im Ersten mit 1,31 Millionen Zuschauern die Nummer eins.Um 23.20 Uhr konnten sich die Zuschauer auf eine neue Ausgabe vonfreuen, in der die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Fiona Erdmann in ihrer neuen Heimat Dubai vor der Kamera stand. Dies und die Verwandlung von Gina-Lisa Lohfink wollten sich 0,66 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, diese sorgten für 5,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 0,33 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei tollen 11,6 Prozent.Übrigens: Ab 00.20 Uhr folgte die Wiederholung der Topmodel-Suche: Nur 50.000 Menschen waren dabei, davon waren 40.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt. Für ProSieben bedeutete das schreckliche 3,5 Prozent Marktanteil.