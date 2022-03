Whitney Cummings macht bei «Accussed» mit

US-Fernsehen

Der «Alex und Whitney»-Star hat für eine FOX-Drama-Serie unterzeichnet.

Der Sender FOX arbeitet derzeit an einem neuen Anthologie-Drama namens, das auf dem gleichnamigen BBC-Hit basiert. Jede Episode beginnt in einem Gerichtssaal mit dem Angeklagten, ohne dass der Zuschauer etwas über sein Verbrechen oder die Umstände, unter denen er vor Gericht steht, erfährt. Auch die Besetzung wird in jeder Folge anders ausfallen.Für das Format wurde Whitney Cummings für eine Rolle verpflichtet. Cummings spielt Brenda, eine bissige Stand-up-Komikerin, die sich mit der öffentlichen Meinung und den Vorurteilen im Gerichtssaal auseinandersetzen muss, nachdem sie berichtet hat, sexuell missbraucht worden zu sein. Cummings ist eine bekannte Stand-up-Komikerin, die 2019 ihr viertes Stand-up-Special auf Netflix veröffentlicht hat. Zuvor war sie Schöpferin und Hauptdarstellerin der NBC-Sitcom «Whitney» und Mitgestalterin der CBS-Comedyserie «2 Broke Girls».Es wurde bereits bekannt gegeben, dass Michael Chiklis in der ersten Episode der Serie mitspielen wird, während Marlee Matlin bei einer weiteren Episode Regie führen wird. Howard Gordon hat «Accused» entwickelt und ist zusammen mit Alex Gansa und David Shore ausführender Produzent. Sony Pictures Television, All3Media America und Fox Entertainment sind die Produzenten.