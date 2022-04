Marvel-Universe: Marvel Johann Fennhoff

Marvel

Doctor Faustus war eigentlich Psychiater aus Österreich, aber wurde zum Gegner von Captain America.

Marvel ist bekannt für seine Helden und da braucht es bekanntlich auch Schurken. Einen echten Superschurken bildet dabei Johann Fennhoff, alias Doctor Faustus ab. Eigentlich ein Psychiater aus Österreich versteht er sich vor allem auf die Kraft der psycholigischen Manipulation und ist einer der zentralen Gegner von Captain America. Vor allem dessen Vernichtung hat sich Johann Fennhoff verschworen und unternimmt zahlreiche Versuche, seinen Gegner zu vernichten, bzw. zum Selbstmord zu treiben.Als kriminelles Mastermind oder auch als selbsterklärter "Master of Men´s Minds" schmiedet er ständig neue Taktiken zur aktiven Manipulation. Damit entpuppt er sich als absolutes Genie in punkto psychologischer Kriegsführung.Ebenso aktiv ist er in der Neonazi-Vereinigung "National Force", die er aktiv gestaltet und für die er hinter den Kulissen die Fäden zieht. Nicht nur Captain America bekommt seine manipulative Art zu spüren, sondern auch andere Marvel-Charaktere. Spiderman wird unter Hypnose mittels Impfung gesetzt, bei der SHIELD-Agentin Sharon Carter greift Doctor Faustus auf die Wirksamkeit von Gehirnwäsche zurück. Nur zwei Beispiele, die zeitweise Erfolg hatte, letzten Endes jedoch versiegen.Obwohl dieser Charakter ohne jegliche Superkräfte auskommt, kann er sich über Jahre und Jahrzehnte bereits fest im Marvel-Symposium halten. Sein Charisma ist dabei ebenso überzeugend, wie sein raffinierter Intellekt, seine Durchtriebenheit, seine Stimme, die er gekonnt modelieren kann und seine Wandlungsfähigkeit. Obwohl aufgrund eines Kampfes gegen Captain America schwer an beiden Beinen verletzt und auf Hilfsmittel wie Rollstuhl und Gehstock angewiesen, bleibt sein Kampfgeist ungebrochen und scheint immer weitere Ausmaße anzunehmen. Er scheut sich auch nicht, für die Drecksarbeit Lakaien anzuheuern.Auch im Hydra-Projekt spielt Doctor Faustus eine zentrale Rolle. Als Unternehmer in einem Immobilienentwicklungsunternehmen getarnt versucht Johann Fennhoff diverse Giftstoffe auf den Markt zu bringen, z.B. in Form von Aerosolsprays um so viele Menschen kontrollieren zu können. Durch eine neu auftretende Superheldin, eine Teenagerin namens Ms. Marvel, wird dieser Plan jedoch schlussendlich vereitelt. Auch sein Vorhaben, einer seiner Untergebenen als Bürgermeister in Jersey City zu implementieren scheitert trotz ausgeklügelter Techniken kläglich. Auch seine Partnerschaft mit dem "roten Schädel" hilft ihm hierbei nicht weiter.Nicht zuletzt wegen seines hohen Intellekts schafft es der durchtriebe Psychiater verdeckt einen Posten in der SHIELD-Riege zu ergattern, während die Superhelden um Captain America ihn für tot halten. Somit kann er Sharon Carter wieder direkt manipulieren, scheitert aber auch hier wieder und sieht sich gezwungen, sie schließlich zu befreien. Schlussendlich erschießt diese ihn im letzten Kampf und Doctor Faustus scheint ein für alle Mal besiegt. Aber, wer weiß das schon so genau.