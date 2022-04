«The Ark» castet Hauptdarsteller

US-Fernsehen

Die neue Serie von Syfy hat zahlreiche Darsteller unter Vertrag genommen.

Die Syfy-Serievon Dean Devlin hat ihren Hauptdarsteller gefunden, jetzt wird die Produktion aufgenommen. Christie Burke, Richard Fleeshman, Reece Ritchie, Stacey Read und Ryan Adams werden in der Serie, die derzeit in den PFI Studios in Belgrad, Serbien, gedreht wird, als feste Mitglieder auftreten. Die Serie wurde erstmals im Januar angekündigt.«The Ark» spielt 100 Jahre in der Zukunft, in der Missionen zur Kolonisierung von Planeten begonnen haben, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Die erste dieser Missionen auf einem Raumschiff, das als Ark One bekannt ist, stößt auf ein katastrophales Ereignis, das massive Zerstörung und den Verlust von Menschenleben verursacht. Mehr als ein Jahr vor dem Erreichen des Zielplaneten, ohne lebenserhaltende Vorräte und ohne Führung muss die verbleibende Besatzung zu den besten Versionen ihrer selbst werden, um auf Kurs zu bleiben und zu überleben.«The Ark» wurde von Devlin entwickelt, der neben Jonathan Glassner als Co-Showrunner und ausführender Produzent fungiert. Marc Roskin und Rachel Olschan-Wilson von Electric Entertainment sind ebenfalls ausführende Produzenten. Jonathan English von Balkanic Media und Steve Lee fungieren als Produzenten.