Primetime-Check

Wie schnitt «Lena Lorenz» im ZDF ab? Punktete bei Kabel Eins einmal mehr Peter Giesel und sein Team?

war die Nummer eins am Donnerstag: 6,54 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen dem Ersten zu 22,4 Prozent bei allen sowie 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.undverbuchten im Anschluss 2,87 und 2,33 Millionen, die Marktanteile sorgten für 11,2 und 11,0 Prozent. Bei den jungen Leuten erzielte die blaue Eins 6,2 und 8,7 Prozent.und dasschnappten sich 4,72 und 5,07 Millionen Zuschauer, das ZDF erfreute sich über 16,1 und 19,7 Prozent Marktanteil. Mit 6,5 und 9,2 Prozent bei den jungen Leuten lief es ganz okay. Die Premiere vonließen sich 1,64 Millionen Menschen nicht entgehen, die RTL-Produktion erzielte lediglich 0,39 Millionen Umworbene und fürchterliche 5,7 Prozent Marktanteil. ProSieben füllte seine Primetime mit, die Show erreichte 2,19 Millionen. Mit 1,32 Millionen aus der Zielgruppe sicherte man sich 21,4 Prozent.undlockten 0,53 sowie 0,32 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI, die Formate verbuchten 3,5 und 2,8 Prozent in der Zielgruppe. Mitundfuhr Kabel Eins 0,71 und 0,50 Millionen Zuschauer ein, bei den jungen Leuten standen 4,4 sowie 4,2 Prozent auf der Uhr.1,22 und 0,85 Millionen Zuschauer interessierten sichund, in der Zielgruppe blieb man mit 6,5 respektive 5,8 Prozent im unteren mittelmäßigen Bereich. Eine Wiederholung vonbrachte VOX 1,00 Millionen Zuseher, sodass man auf 7,0 Prozent in der Zielgruppe kam.