«Ramy»: Bella Hadid ist dabei

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen haben das Model unter Vertrag genommen. Sie ist derzeit auf dem Cover der „Vogue“ zu sehen.

Für die dritte Staffel der Hulu-Seriewurde das Supermodel Bella Hadid unter Vertrag genommen. Sie ist derzeit auf dem April-Cover der „Vogue“ zu sehen. Sie gehört zu den wiederkehrenden Gaststars der neuen Runde. Details über ihre Serienfigur wollten die Verantwortlichen noch nicht veröffentlichen.«Ramy» ist die erste Drehbuchrolle für Hadid. Die Neuigkeit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Produktion der dritten Staffel von «Ramy» beginnt, der Emmy-nominierten Hulu-Comedy, die dem Hauptdarsteller Ramy Youssef auch einen Golden Globe eingebracht hat. In «Ramy» spielen außerdem Laith Nakli, Hiam Abbass, Amr Waked, May Calamawy, Dave Merheje, Mohammed Amer und Steve Way mit. Mit der Rückkehr von «Ramy» wird die Geschichte des ägyptischen Amerikaners der ersten Generation Ramy Hassan (Youssef) und seiner Familie fortgesetzt.Die Inhaltsbeschreibung besagt, dass «Ramy» weiterhin "eine neue Perspektive auf den Bildschirm bringt, indem es die Herausforderungen erforscht, die sich ergeben, wenn man zwischen einer religiösen Gemeinschaft, die glaubt, dass das Leben eine moralische Prüfung ist, und einer Generation von Millennials, die an der Existenz eines Lebens nach dem Tod zweifelt, gefangen ist. In der dritten Staffel ist seine Familie gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie ein Leben geführt hat, das weltlichen Belangen – und in einigen Fällen auch Lügen – gewidmet war, während Ramy seine spirituelle Reise fast aufgegeben hat und sich stattdessen ihm und dem Diamantengeschäft seines Onkels widmet."