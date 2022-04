«CODA» treibt AppleTV+ voran

US-Fernsehen

Die Firma Apple hat durch die Oscar-Auszeichnungen einen deutlichen Zuspruch bekommen.

Am Sonntag wurde der AppleTV+-Spielfilmmit dem Oscar im Bereich „Bester Film“ ausgezeichnet. Das lohnt sich auch für das Unternehmen Apple, denn im Vergleich zur Vorwoche sind die Zuschauerzahlen um 300 Prozent gestiegen. Die Zahlen werden von einem Technologieunternehmen zur Verfügung gestellt, das dem Unternehmen nahesteht.Die große Preisfrage ist, ob die vielen neuen Apple TV+-Zuschauer dem Dienst über einen längeren Zeitraum treu bleiben – oder ob sie nur an Bord kommen, um «CODA» zu sehen, bevor sie kündigen. Apple bietet eine kostenlose siebentägige Testversion von AppleTV+ an (der Dienst kostet regulär 4,99 Euro pro Monat) und verschenkt drei Monate kostenlos an Kunden, die neue Produkte wie iPhones oder Apple TV 4K-Boxen kaufen.«CODA» ist der erste Film mit einer überwiegend gehörlosen Besetzung in den Hauptrollen. «CODA» gewann in allen drei Kategorien, in denen er nominiert war, darunter bester Film, Nebendarsteller für Troy Kotsur und adaptiertes Drehbuch für Regisseur Siân Heder.