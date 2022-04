Zoff bei «Greys Anatomy»-Autorin

US-Fernsehen

Der Drehbuchschreiberin wird vorgeworfen, ihre Krankengeschichte zu übertreiben.

Dicke Luft am Set von, denn der Autorin Elisabeth Finch wird vorgeworfen, ihre Krankengeschichte übertrieben zu haben. Ein Teil dieser Geschichte dienten dann als Inspiration für Episoden der Serie. Die Fragen zu Finchs medizinischer Vorgeschichte wurden erstmals am 17. März von „The Ankler“ berichtet.Finchs Beschwerden, zu denen eine seltene Form von Knochenkrebs, der Verlust eines Teils ihres Beins und eine Knieoperation gehören, sollen die Handlung der Serie inspiriert haben und angeblich erfunden worden sein. Obwohl zuvor berichtet worden war, dass eine Untersuchung gegen die Autorin eingeleitet wurde, berichten Quellen gegenüber dem Branchendienst „Variety“, dass eine formelle Untersuchung nicht offiziell stattfand, da Finch sich dafür entschied, eine Auszeit zu nehmen.„Ich werde immer einer der größten Fans von «Grey's Anatomy» bleiben. Ich habe die Serie vom ersten Tag an geliebt und hatte die Ehre, seit Staffel elf für sie zu schreiben. Der stolzeste Moment meiner Karriere war, als ich sah, wie Überlebende von Vergewaltigungen die Episode «Silent All These Years» erhielten", sagte Finch in einer Erklärung an „Variety“ durch ihren Anwalt Andrew Brettler. „«Grey's Anatomy» ist eine großherzige, brillante Familie. So schwer es auch ist, jetzt eine Auszeit zu nehmen, weiß ich, dass es wichtiger ist, mich auf meine eigene Familie und meine Gesundheit zu konzentrieren. Ich bin Disney, ABC und Shondaland unendlich dankbar, dass sie mir das ermöglichen und mich in dieser sehr schwierigen Zeit unterstützen."