RTL Group verkauft Belgien-Sparte für 250 Millionen Euro

Wirtschaft

Etwas später als geplant ist der Deal mit den belgischen Medienunternehmen DPG Media und Groupe Rossel abgeschlossen.

Die RTL Group hat den Abschluss des Verkaufs von RTL Belgium an die belgischen Medienunternehmen DPG Media und Groupe Rossel abgeschlossen. Das teilte das luxemburgische Unternehmen am Donnerstag mit. Am 29. März wurde die Transaktion von der belgischen Wettbewerbsbehörde genehmigt. Damit erfolgte der Abschluss etwas später als ursprünglich geplant. Im vergangenen Juni plante die RTL Group noch mit einem Abschluss zum Jahreswechsel.Der Verkauf, der einen Gesamterlös von 250 Millionen Euro einbringt, stehe im Einklang mit der Strategie der RTL Group, die Konsolidierung in der europäischen TV-Branche voranzutreiben, um nationale Crossmedia-Champions aufzubauen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens hieß. Die Aktionäre der RTL Group sollen im Einklang mit der erklärten Dividendenpolitik von der Transaktion profitieren.„DPG Media und Groupe Rossel sind starke Cross-Media-Unternehmen, die gut gerüstet sind, die digitale Transformation von RTL Belgium zu beschleunigen. Der Verkauf entspricht unserer Strategie und ist die beste strategische Option für RTL Belgium, seine engagierten Mitarbeiter und unsere Aktionäre“, erklärte Elmar Heggen, COO und stellvertretender CEO der RTL Group im vergangenen Jahr, als die Vereinbarung zwischen der RTL Group und den beiden belgischen Unternehmen geschlossen wurde. „Wir danken der Geschäftsführung und dem Team von RTL Belgium für ihre Leistung, Leidenschaft und ihr Engagement. Heute steht RTL Belgium für Publikumsnähe, unabhängige Information, Meinungsvielfalt und hochwertige Unterhaltung. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit RTL Belgium, zum Beispiel mit unserem technischen Dienstleister BCE in Luxemburg und dem Streaming-Technologieunternehmen Bedrock.“