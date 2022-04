«Lena Lorenz» bleibt erfolgreich

Quotennews

Knapp fünf Millionen Zuschauer verfolgten die Geschichten der Hebamme. Im Anschluss kehrte Maybrit Illner in ihre Talkshow zurück.

In der vergangenen Woche kehrte die Fernsehserie, die sich um die Hebamme dreht, nach nur wenigen Monaten Pause zurück. Das Format musste dabei auf einige jüngere Fernsehzuschauer verzichten, die ihren Donnerstag lieber mit «Germany’s Next Topmodel» ausschmückten. Der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 6,2 Prozent. Beim Gesamtpublikum holte man tolle 4,89 Millionen Zuschauer, zuletzt lief es im Pandemie-Frühjahr 2020 besser.Judith Hoersch, Eva Mattes und Raban Bieling beschäftigte sich in dieser Woche damit, dass Magdalena Zenner die Hebamme kontaktierte. Das Baby der erfolgreichen Geschäftsfrau ist nämlich schon drei Wochen auf der Welt. Die Geschichte „Perfekte Familie“ verbuchte 4,72 Millionen Zuschauer und lieferte einen Marktanteil von 16,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden dieses Mal 6,5 Prozent erzielt, die Reichweite belief sich auf erneut 0,45 Prozent.Zwei Wochen mussten die Fernsehzuschauer auf Maybrit Illner verzichten, die von Theo Koll und Marietta Slomka vertreten wurde. „Krieg in der Ukraine – Zeitenwende für Deutschland“ sicherte sich 3,02 Millionen Fernsehzuschauer, die Sendung mit Robin Alexander (Die Welt), Luisa Neubauer (Fridays for Future, Grüne) und Christine Lambrecht (Verteidigungsministerin) sorgte für 15,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Sender 0,41 Millionen,verbuchte gute 8,2 Prozent.