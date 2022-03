Trotz Aus: Caroline Bosbach darf bei «Lets Dance» weitertanzen

TV-News

Die CDU-Politikerin darf wegen eines Ausfalls einer anderen Promi-Kandidatin zur RTL-Show zurückkehren. Das Corona-Virus spielt diesmal keine Rolle.

Dass die RTL-Sendungderzeit erprobt ist, auf kurzfristige Ausfälle zu reagieren, konnte man in den vergangenen Wochen begutachten. Noch keine der bislang sechs (fünf reguläre und die Kennenlern-Show) gesendeten Shows konnte ohne einen Ausfall über die Bühne gebracht werden. Schuld daran war meist das Corona-Virus, das bereits Juror Joachim Llambi, diverse Tanzpaare und zuletzt auch Moderator Daniel Hartwich zu einer Pause zwang. Die Ausfallliste setzt sich auch in dieser Woche fort, doch die Lungenkrankheit hat damit diesmal nichts zu tun.Wie RTL mitteilte, werde Schlagersängerin Michelle, die gemeinsam mit Profitänzer Christian Polanc zusammentanzt, künftig nicht mehr an der Liveshow teilnehmen können. Sie leide an Rückenproblemen und muss deshalb aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Ein Arzt habe ihr in den kommenden Wochen sportliche Aktivitäten ausdrücklich verboten.Des einen Leid ist des anderen Freud: Denn nun darf Caroline Bosbach, die in der vergangenen Woche ausgeschieden war, zurückkehren. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin wünschte Bosbach in einem Video Michelle eine gute Besserung, gleichzeitig freute sie sich riesig wieder dabei zu sein: „Wir geben jetzt Vollgas, wir haben einen ganzen Tag Zeit, um eine Choreo auf die Beine zu stellen und zu lernen.“ An Michelle gerichtet versprechen die beiden: „Wir werden dich würdig vertreten.“ Zu dem Song „People Help The People“ von Birdy tanzen die beiden einen Langsamen Walzer.Gute Nachrichten gibt es dagegen an der Corona-Front. Daniel Hartwich sowie René Casselly und Profitänzerin Renata Lusin, die alle drei vergangene Woche passen mussten, können am Freitag wieder in der Seapoint-Produktion teilnehmen.