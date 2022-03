«Friesland» mit fast 8 Millionen Zuschauern

Quotennews

Die Krimireihe im ZDF konnte mit dem dritten Film im Jahr 2022 wieder für Top-Quoten sorgen. Die Konkurrenz aus dem Ersten konnte nicht mithalten.

Dritter «Friesland»-Krimi im neuen Jahr – dritter Erfolg für das ZDF . So einfach lässt sich das gestrige öffentlich-rechtliche Primetime-Rennen beschreiben. Mit 7,95 Millionen Zuschauern räumte das ZDF mit Leichtigkeit die beste Reichweite des Tages ab, der Marktanteil von 27,2 Prozent war ebenfalls eine Bank. Mit 0,74 Millionen jüngeren Zuschauern warzudem etwas erfolgreich als die letzten beiden Teile, der Marktanteil von 10,1 Prozent wird in Mainz also zu gefallen wissen.Insgesamt schaffte es das Zweite mit «Friesland» vor dem gestrigen Abend auf zwei gute Leistungen. Am 22. Januar holte man exzellente 7,61 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 25,3 Prozent, am 02. März reichte es zu 6,74 Millionen und daher 22,4 Prozent Anteil am Markt. Erstmals holte die Reihe gestern also einen zweistelligen Wert bei den jüngeren Zuschauern. Hier ergaben sich im Januar 9,9 Prozent bei 0,67 Millionen Fernsehenden, Anfang März sorgten 0,53 Millionen für 6,8 Prozent. Im öffentlich-rechtlichen Vergleich musste der Krimi gestern mit einem TV-Drama beim Ersten konkurrieren.holte ordentliche 2,37 Millionen Zuschauer zum Ersten und dort wird man mit den erreichten 8,1 Prozent Marktanteil zufrieden sein müssen. Sozusagen das Prunkstück des Film-Mittwoch ist seit einiger Zeit tatsächlich die jüngere Zuschauerschaft. Bereits «Auf dem Grund» holte am 23. März mit 0,68 Millionen einen guten Marktanteil von 10,3 Prozent, gestern kam das Erste jedoch mit 0,48 Millionen jüngeren Zuschauern auf einen nur ordentlichen Anteil von 6,6 Prozent. Es gelang also in keiner Kategorie, dem ZDF-Krimi wirklich Paroli zu bieten.