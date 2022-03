RTL baut «Bauer sucht Frau International» aus

TV-News

Im April startet die vierte Staffel des Ablegers. Wie das Original im vergangenen Jahr wird das Inka-Bause-Format zweimal wöchentlich zu sehen sein.

Im vergangenen Herbst baute RTL seine Kuppelshowaus und zeigte die von Inka Bause moderierte Sendung gleich zweimal pro Woche. Gleiches hat man nun auch für das Ableger-Formatvor, dessen vierte Staffel ab dem 25. April um 20:15 Uhr an den Start geht. Insgesamt hat der Kölner Sender sieben Folgen produzieren lassen, die immer montags und dienstags zur besten Senderzeit ausgestrahlt werden sollen, und damit eine Folge mehr als in den vergangenen beiden Staffeln.Darin sollen Félix (55) aus Peru, Justin (30) aus Frankreich, Rolinka (54) aus Frankreich, Rüdiger (57) aus Südafrika und Hans (62) aus Kanada ihre große Liebe finden. Eine Woche zuvor können sich Fans der Sendung bereits auf neue und alte Geschichten freuen, am 18. April stellt RTL «Die neuen Bauern» für die Muttersendung vor, während tags zuvor auf die vergangenen Staffel in «Was ist auf den Höfen los?» zurückgeblickt wird (Quotenmeter berichtete).Unterdessen hat RTL auch den Nachlauf von «Bauer sucht Frau International» geklärt. Am Montag wird demnach wiederzu sehen sein, das am gestrigen Abend erstmals am Dienstag zu sehen war. Dort wird es weiterhin bis einschließlich dem 19. April verortet sein, ehe es zurück auf den Montag wechselt.Den freigewordenen Sendeplatz am Dienstag um 22:35 Uhr nimmt ab dem 25. April dannein – eine Docutainment-Sendung, die von Laura Wontorra und dem Musiker Sasha moderiert wird. Darin geht es um eine Zeitreise zurück in die 80er-Jahre. Die erste von insgesamt sechs Sendung befasst sich mit den Jahren 1980 bis 1984 und dreht sich unter anderem um Themen wie Aerobic, den Zauberwürfel und die ersten Heimcomputer.