Amazon legt «Takeshis Castle» neu auf

Außerdem setzt die Streamingsparte des Versandhändlers eine japanische Version von «Modern Love» um.

Die Streaming-Sparte von Amazon, Prime Video, wird seine Investitionen in Japan verdoppeln und sein Angebot dort erweitern. Dementsprechend wurden am Mittwoch in Tokio bei einer Veranstaltung mehrere japanische Originals vorgestellt, unter denen sich auch ein Reboot der legendären Spielshowbefanden. Unter dem Arbeitstitelsoll die einst in den 1980er-Jahren gestartet Sendung zu neuem Leben erweckt werden. Bis heute sind die damals nur drei produzierten Staffeln Kult und waren Anstoß für zahlreiche Adaptionen und Weiterentwicklungen des Genres. Das Original wurde in mehr als 150 Länder vertrieben. Die neue japanische Version soll im kommenden Jahr für Prime-Mitglieder in mehr als 240 Märkten an den Start gehen.Außerdem kündigte Prime Video miteine japanische Adaption der gleichnamigen Anthologie-Serie an. Sie soll im Herbst dieses Jahres Premiere feiern. Darin übernehmen Asami Mizukawa, Hiromi Nagasaku, Yûsuke Santamaria, Sôsuke Ikematsu und Naomi Scott die Hauptrollen. Zudem stellte Amazon die Serien, eine halbstündige romantische Horror-Abenteuer-Comedy-Serie über einen einsamen College-Studenten und einen Yōkai, und, ein Drama über Fachleute, die als internationale Leichenwagen-Rückführungsexperten arbeiten, vor.„Wir konzentrieren uns sehr darauf, in die besten japanischen Talente zu investieren, um unseren Prime Video-Kunden in Japan Inhalte von höchster Qualität zu liefern“, sagte Erika North, Head of Originals, Asia Pacific bei Amazon Studios. „Wir glauben, dass es nicht nur unsere japanischen Zuschauer, sondern auch das Publikum auf der ganzen Welt begeistern wird, die besten Geschichten japanischer Autoren ins Rampenlicht zu rücken.“ Mit Blick auf «Takeshi’s Castle» sagte sie: „«Takeshi’s Castle» ist eine der weltweit etabliertesten Marken ohne Drehbuch aus den 80er Jahren und wir freuen uns über die Partnerschaft mit Takeshi Kitano und TBS, um diesen Neustart zum Leben zu erwecken.“„Diese ikonische japanische Serie fasziniert Menschen auf der ganzen Welt und überwindet Sprachen und kulturelle Barrieren. Wir hoffen, dass Kunden jeden Alters dies tun werden“, erklärte Taka Hayakawa, Leiter von Japan Originals bei Prime Video.