Heißes Eisen: «Rote Rosen» beschäftig sich mit bipolaren Störungen

Soap-Check

In der kommenden Woche versteckt David sein Rezept über die Tabletten für die bipolare Störung. Franzi entdeckt das Geheimnis. Reagiert Sie mit Verständnis?

Hendrik, Autofahrer aus Leidenschaft, gerät mit Radaktivistin Merle in eine Klima-Debatte. Er hat nichts gegen Klimaschutz, möchte aber nur ungern die eigene Komfortzone verlassen. Zumindest willigt Hendrik ein, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Gerade als es anfängt, Spaß zu machen, passiert ein schreckliches Unglück: Britta wird von einem Lkw erfasst. Die Fahrerin: Merle. Eine zufällige Begegnung und ein magischer Moment: Katrin spürt die tiefe Verbundenheit zu Leo auf dem Turm des "Heidehimmels". Sie versucht ihre Gefühle zu ordnen. Und Leo? Er muss enttäuscht hinnehmen, dass Katrin ihre Gefühle unterdrückt, um bei Florian zu bleiben. Die komplizierte Situation zwischen Ben und Tina wird durch Louis Betreuungsproblem nicht einfacher. Anke macht sich weiter für das Ausweichquartier auf dem Kasernengelände stark und spielt sich erfolgreich an Florian ran. David verheimlicht seine Diagnose "bipolare Störung" vor seinen Freunden. Bis Franzi das "verräterische" Rezept entdeckt und begreift: David ist schwer krank.Henning kämpft mit seiner Verzweiflung und gerät mit Paul aneinander, als dieser ihm einen geschäftlichen Auftrag erteilt. Als Constanze keine Möglichkeit sieht, Pauls Großmutter juristisch für Manuelas Unfalltod zu belangen, trifft Henning einen Entschluss: Er möchte sie wegen Mordes anklagen. Völlig unverhofft erhält André einen Anruf vom Notar, der ihn zu einer Testamentseröffnung einlädt. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um Eduard Winter, der ein großer Fan von Andrés Küche war. Bei weiteren Recherchen findet André heraus, wie vermögend Herr Winter war. Mit Aussicht auf baldigen Reichtum schenkt er Bettina ein E-Bike und diese freut sich augenscheinlich sehr darüber. Doch auch Bettina kennt Eduard Winter. Robert macht Werner klar, dass er Ariane keine Gefühle im Austausch für ihre Hotelanteile vorspielen wird. Er will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ariane selbst muss sich nach einem Gespräch mit Constanze eingestehen, dass ihre Chance auf eine Versöhnung mit Robert unrealistisch ist. Da die Rückkehr von Antons Vater Sven ansteht, bittet Sina Vanessa und Max, ein gutes Wort für sie bei ihrem Ex-Partner einzulegen. Max ist sich zunächst nicht sicher, doch als er erkennt, wie viel Mühe Sina sich mit Anton gibt, ändert er seine Meinung. Die Zeit mit Anton hat ihm gezeigt, dass Sina eine zweite Chance verdient. Und nicht nur das: Auch er selbst ist nun bereit, Vater zu werden.Im Streitgespräch mit Patrick erkennt Katharina, dass sie in ihrer Fixierung auf eine Schwangerschaft zu weit gegangen ist. Ist es zu spät, um um Christian zu kämpfen? Doro taucht mit Josephines Vater Rajan in Lansing auf. Doch will seine Tochter ihn überhaupt kennenlernen?Eva findet sich nach ihrem halsbrecherischen Sturz in den Armen eines Mannes wieder. Da ist es nicht nur der Schock, der ihre Gefühle verrücktspielen lässt. Die Suche nach Tobias führt Vivien und Jakob zu einem Nightclub. Doch nur Monika hat die nötigen Skills, um diesen unauffällig auszukundschaften. Utes Eklat mit Eva hat Konsequenzen. Die Zeitungen berichten zwar vom Huberbau-Empfang - allerdings nicht wie von Benedikt geplant.Richard bemüht sich, seinen Geschäftspartner Justus noch umzustimmen. Schließlich sagt der zu, sich probeweise auf eine Zusammenarbeit mit Maximilian in der Geschäftsführung einzulassen. Isabelle und Yannick kommen sich wieder näher und ahnen nicht, dass dies Casper ein schmerzhafter Dorn im Auge ist. Als Leyla realisiert, wie wichtig ihr das Eis wirklich ist, trifft sie impulsiv eine Entscheidung.Laura ist wütend, dass Kian die Chance ziehen lassen hat. Die Lage macht ihr zunehmend zu schaffen. Laura betäubt ihre Angst mit Alkohol, und lässt sich berauscht dazu hinreißen, vor John ihre Gefühle zu zeigen. Nach seinem Geständnis kommt Tuner nicht mehr an Emily ran und so wachsen seine Befürchtungen, dass sie ihn damit bestraft, seinen Zugang zu Kate zu beschränken. Tuner nimmt trotzdem seinen Mut zusammen und stellt sich Paul.Als Meike erfährt, dass Carlo Lisa am Freitag wegen eines Dates versetzt hat, ist sie auf Hundertachtzig und sucht das Gespräch mit ihm. Doch erst einmal hat sie keinen Erfolg. Carlo lässt sie einfach abblitzen. Später nimmt Meike ein weiteres Mal Kontakt auf und macht ihm eine ordentliche Ansage. Sie erklärt Carlo, dass er sich noch einmal gut überlegen sollte, ob ihm der Kontakt zu Lisa wirklich wichtig ist. Sollte er es gar nicht ernst meinen, wäre es für ihn besser, sich direkt zu verziehen, findet Meike. Ansonsten würde er sie ganz andere Saiten aufziehen und sie mal so richtig kennenlernen.Joe freut sich tierisch auf den Besuch von Hanna und ist umso enttäuschter, als sie dann doch noch absagt. Stattdessen taucht ihre Freundin Leni allein auf und überrumpelt Joe damit, dass sie länger bleiben möchte. Beide wissen nicht so recht, wie sie miteinander umgehen sollen. Während sich die weltoffene Leni erst einmal in Berlin umsehen will, bekommt Joe von Hanna den Kopf gewaschen. Er soll sich doch bitte mehr um Leni kümmern. Joe will sich Mühe geben. Als er auf einmal einen Anruf von Leni erhält, der plötzlich abbricht, macht er sich große Sorgen. Er befürchtet, dass ihr etwas zugestoßen ist. Doch letztlich stellt sich alles als Missverständnis heraus. Joe ist erleichtert und verbringt mit Leni einen unverhofft lustigen Abend. Er muss sich eingestehen, dass er froh ist, dass endlich mal wieder frischer Wind in die WG kommt.