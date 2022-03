Barnaby Metschurat: Der Spirit von «KDD» lebt weiter

Interview

Am Samstag ist Metschurat in einer neuen Ausgabe des «Ostfriesland»-Krimis zu sehen. Quotenmeter sprach mit dem Schauspieler unter anderem über «KDD» und «Drinnen».

Ich habe Leo Falkenstein gespielt, Sohn aus reichem Haus mit Samariter-Komplex. Und vor allem durfte ich das an der Seite von Manfred Zapatka tun, den ich sehr schätze.Und ob! Stoffe gab und gibt es genügend. Und genau darin liegt die Antwort. Die Serie war Initialzündung für die meisten Mitwirkenden vor und hinter der Kamera für neue Projekte. Der Spirit von «KDD» lebt also weiter.Vergessen sie Edin Hasanovic nicht! Es wurde sehr bedacht gecastet. Nessi Nesslauer und Kathrin Breininger wussten genau, wonach sie suchten. Aber ich denke, das geschieht in anderen Projekten heute genauso. Bei uns war einfach das Schöne, dass mehrere Newcomer tolle Karrieren gemacht haben.In «Ostfriesensühne» geht es um Alles für Ann-Kathrin Klaasen. Es ist eine Art „Finale“. Ihr Trauma kommt zum Ausbruch und viele lose Fäden werden zusammen geführt. Es gibt wieder wahnsinnige Mörder, irre Taten und viel stimmungsvolles Ostfriesland. Sebastian Ko hat einen Mega-Action-Krimi inszeniert.Sagen wir mal so. Rupert und ich verschmelzen allmählich. Ich liebe es diese Figur zu spielen. Es hat einige Folgen gebraucht, die passende Mischung aus Sensibilität und Selbstüberschätzung auszuloten. Man lässt mir in diesen Film wahnsinnig freie Hand, den Typen zu entdecken und reicht mir immer wieder tolle Ideen zum Austoben. Dafür bin ich sehr dankbar. Wir haben da einen Level an Humor erreicht, der mir vollkommen liegt. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Rupert im Laufe der Serie nahbarer für den Zuschauer wird. Nicht jedoch für seine Kolleginnen...Offenbar macht Schiwago sehr viel richtig. Dass die Filme ein so großes Publikum finden, liegt ja nicht an mir, sondern daran wie sie produziert werden und wie das ZDF sie wertschätzt. Ich freue mich sehr über das große Interesse!Klaus Peter ist wirklich sehr fleißig. Er kann einfach nicht anders. Er sprudelt voll Ideen. Und auch die Rupert-Romane sind ihm richtig gut gelungen. Sie handeln von einer wahnwitzigen Reise durch Mafia-Deutschland und Rupert ist der Crash-Pilot. Es wäre ein Traum, wenn daraus mal Filme werden. Oder eine Mini-Serie. Ich vertraue da den Produzenten von Schiwago, dass sie mir schon Bescheid geben, wenn's losgeht.Ich lass sie mir immer von Klaus Peter persönlich vorlesen. Das kann übrigens jeder. Als Hörbuch.Lutz Heineking und die BTF waren wach wie immer und sind die Welle gesurft. Sie sind Kreative mit Killer-Instinkt. Die Produktion war in dem Sinne Pionier-Arbeit und sehr herausfordernd für alle. Das Ergebnis ist ein wahres und lustiges Portrait seiner Zeit.Es wurden vorinstallierte Laptops verschickt mit denen wir uns aufgenommen haben und zu den anderen Kontakt gehalten haben. Die Skripte waren immer kurz vor den DT fertig und wurden dann guerillamässig interpretiert und durchimprovisiert. Lavinia hat eine eindrucksvolle Arbeit geleistet. Sie hat nicht nur eine überzeugende Performance abgeliefert, sondern gleichzeitig auch noch alles eingerichtet. Von der Technik über die Ausstattung, Kostüm, einfach alles. Es durfte ja niemand zu einem und helfen...Niemand von uns hatte Erfahrung mit einer Pandemie. Verständnis ist in so einer außerordentlichen Situation das allerwichtigste. Wir sind heutzutage in Westeuropa nicht wirklich gewohnt auf etwas zu verzichten. Plötzlich mussten wir mit Angst und Leid und Einschränkungen leben, die für andere Menschen auf der Welt z.T. leider viel alltäglicher sind. Das war nicht leicht. Aber ich hoffe, dass wir aus dem erfahrenen lernen und bewusster mit der Gegenwart und der Zukunft umgehen.