Google und Spotify schließen historische Vereinbarung

Wirtschaft

Bei Abschluss eines Premium-Abos flossen früher 30 Prozent an Alphabet. Wie hoch die neue Summe ist, wollten beide Unternehmen nicht kommentieren.

Seit Jahren können Spotify-Abonnenten nicht mehr über den App Store von Apple oder Google Play bezahlen, da sich der Audiostreamer der Forderung der Tech-Giganten widersetzt hat, bis zu 30 Prozent der über ihre Plattformen abgewickelten Zahlungen zu überweisen. Beide App Stores haben außerdem Abrechnungssysteme von Drittanbietern untersagt.Die Unternehmen kündigten am Mittwoch eine mehrjährige Vereinbarung an, die Nutzern, die die Spotify-Android-App aus dem Google Play Store heruntergeladen haben, die Wahl lässt, entweder mit dem Zahlungssystem von Spotify oder mit Google Play Billing zu bezahlen. Zum ersten Mal werden die beiden Zahlungsoptionen in der App nebeneinander angeboten. Bisher hat Google Play den Entwicklern nicht erlaubt, ihre Apps direkt bezahlen zu lassen. Sollte der Kunde via Google bezahlen, bekommt der Konzern wohl um die 30 Prozent Provision.Spotify hat öffentlich gegen die Praktiken der App-Stores von Google und Apple gewettert. Spotify erlaubt seinen Kunden noch immer nicht, über den App Store von Apple zu bezahlen. Spotify stellte sich auf die Seite von Epic Games, dem Hersteller von "Fortnite", als die Spielefirma die Apple App Store-Richtlinien für Entwickler rechtlich anfocht; Epic verlor in einem ersten Urteil, gegen das es Berufung eingelegt hat.Die neue Vereinbarung "gibt jedem die Freiheit, direkt in der Spotify-App ein Abonnement abzuschließen und Einkäufe zu tätigen, indem er die Zahlungsoption seiner Wahl nutzt", so Spotify in einem Blog, in dem der Google-Deal angekündigt wird. Spotify sagte, dass es weiterhin "frei mit den Nutzern über unseren Premium-Abonnement-Service kommunizieren, Rabatte und Promotionen fördern und Hörern auf unserer kostenlosen Stufe die Möglichkeit geben wird, direkt in der App zu Premium zu wechseln."