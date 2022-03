«Die große Terra X-Show» kämpft sich wieder nach oben

Quotennews

Dennoch war kein Vorbeikommen am Drama, welches im Ersten zur Primetime gezeigt wurde.



Das ZDF war gestern mit einer neuen Ausgabe vonzurück. Im Fokus standen gestern einige Zufallsentdeckungen. Das Expertenduo bestand aus Mai Thi Nguyen-Kim und Harald Lesch. Promis wie Horst Lichter, Sabine Postel, Esther Schweins und Jorge González befanden sich im Rateteam. Vor zwei Wochen hatte eine neue Ausgabe des Formats mit 3,03 Millionen Fernsehenden für die bislang niedrigste Reichweite gesorgt. Der Marktanteil war auf annehmbare 11,0 Prozent zurückgefallen. Bei den 0,44 Millionen Jüngeren kamen gute 6,5 Prozent zustande.Nach diesem Tiefpunkt stand das Programm am gestrigen Mittwochabend nun wieder besser da. Es fanden 3,19 Millionen Fernsehende auf den Sender, wodurch sich auch die Quote auf einen passablen Wert von 11,3 Prozent erhöhte. Vor allem in der jüngeren Gruppe war eine deutliche Steigerung zu erkennen. Mit 0,56 Millionen Neugierigen war die Reichweite hier so hoch wie seit Mai 2021 nicht mehr. Das Format legte somit um zwei Prozentpunkte zu und erzielte nun einen starken Wert von 8,5 Prozent.Trotzdem konnte der Sender nicht mit dem Primetime-Programm im Ersten mithalten. Hier bewegte das Drama6,05 Millionen Fernsehende zum Einschalten, was sich in einem herausragenden Marktanteil von 21,5 Prozent widerspiegelte. Ohne Schwierigkeiten führte der Film somit die Tagesrangliste an. Bei den 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde zudem eine starke Sehbeteiligung von 10,3 Prozent ermittelt.