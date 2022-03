«Lets Dance»: Jan Köppen vertritt Daniel Hartwich

TV-News

Hartwich wurde positiv auf das Corona-Virus getestet, weswegen er die Live-Show am Freitag nicht moderieren kann. Für ihn springt «Take Me Out»-Moderator Jan Köppen ein.

Die Corona-Welle bei der RTL-Showmacht in diesem Jahr vor niemandem Halt. Bereits zu Beginn der Staffel hatte es Juror Joachim Llambi erwischt, zeitweise fielen drei Tanzpaare gleichzeitig aus, weswegen RTL kurzfristig die Regeln änderte und erst niemanden nach Hause schickte und vergangenen Freitag gleich zwei Paare. Am Dienstag wurde nun auch Moderator Daniel Hartwich positiv auf Covid-19 getestet.Nun hat der Kölner Sender einen Ersatzmann präsentiert, der an der Seite von Victoria Swarovski durch die Live-Sendung am 25. März führen wird. Die Wahl fiel auf «Take Me Out»-Moderator Jan Köppen, wie der Sender am Mittwochabend mitteilte.Er wird Hartwichs Position neben dem Jurypult übernehmen und die Tanzpaare nach ihrer Darbietung in Empfang nehmen. Ob er ähnlich konfrontativ wie Hartwich gegen den immer-kritischen Joachim Llambi auftreten wird, ist offen. Dass Köppen schlagfertig ist, beweist er nicht nur bei «Take Me Out», sondern auch regelmäßig bei «Ninja Warrior Germany», das er gemeinsam mit Frank Buschmann kommentiert.Daniel Hartwich ist derweil nicht der einzige, der am Freitag nicht in der fünften Ausgabe der 15. Staffel fehlen wird. Auch Teilnehmer René Casselly wird fehlen. Auch er wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. RTL meldete unterdessen am Donnerstagmorgen einen weiteren positiven Corona-Befund, der bei Profitänzerin Renata Lusin festgestellt wurde. Die Partnerin von Para-Athlet Mathias Mester fällt für die Show am Freitag um 20:30 Uhr aus. Sie wird von Patricija Ionel ersetzt. Sie hat in dieser Staffel bereits Erfahrung als Ersatzfrau, denn sie tanzte bereits mit «GZSZ»-Schauspieler Timur Ülker, als dessen Tanzpartnerin Malika Dzumaev ebenfalls an Corona erkrankt war.Es bleibt fraglich, ob dieser Ausfall der letzte sein wird. Erst am Mittwoch hatte Mathias Mester ein Video bei Instagram hochgeladen, dass ihn eng umschlungen mit Renata Lusin zeigte. Vergangene Woche wurde Profitänzerin Kathrin Menzinger positiv auf das Virus getestet, am Montag folgte dann der positive Befund bei ihrem Tanzpartner René Casselly, der nun ebenfalls an diesem Freitag pausieren muss.