«Truth be Told»: Gabrielle Union macht mit

US-Fernsehen

Die Schauspielerin aus «L.A.‘s Finest» wird bei der dritten Staffel der Apple-Serie mitwirken.

Zuletzt konnten die Fans Gabrielle Union in der «Bad Boys»-Serie «L.A.‘s Finest» verfolgen, jetzt wirkt sie in der dritten Staffel vonmit. Union spielt Eva, eine freimütige Highschool-Direktorin. «Truth Be Told» folgt Octavia Spencer als Poppy Scoville, einer True-Crime-Podcasterin, die alles – auch ihr Leben – riskiert, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.In Staffel drei konzentriert sich Poppy auf Evas Fall, als sie in einen problematischen Vorfall verwickelt wird. Die Serie basiert auf dem 2017 erschienenen Roman "Are You Sleeping" von Kathleen Barber und beleuchtet die amerikanische Besessenheit von wahren Verbrechen sowie die Konsequenzen, die mit der Suche nach Gerechtigkeit auf einer öffentlichen Bühne einhergehen. In Staffel eins ermittelt Poppy gegen Warren Cave (Aaron Paul), der zwei Jahrzehnte zuvor wegen Mordes verurteilt wurde, und in Staffel zwei untersucht sie den Tod des Ehemanns ihrer Jugendfreundin Micah (Kate Hudson).«Truth Be Told» wird von Nichelle Tramble Spellman entwickelt und produziert, Staffel drei wird von der Showrunnerin Maisha Closson geleitet. Zu den ausführenden Produzenten gehören Closson, Spencer, Mikkel Nørgaard, Reese Witherspoon und Lauren Neustadter für Hello Sunshine und Peter Chernin und Jenno Topping für Chernin Entertainment. «Truth Be Told» wird für Apple von Hello Sunshine, Chernin Entertainment und Endeavor Content produziert.