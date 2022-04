Podstars

Joachim Winterscheidt hat den Podcast verlassen, seit Anfang Februar 2022 macht Paul Ripke alleine weiter.

Wer kennt es nicht, das Sprichwort: "Alle Wege führen nach Rom". Ein beliebter Podcast hat dieses aufgegriffen, aber etwas verändert. Herausgekommen ist:. Die erste Staffel von AWFNR, wie der Podcast abgekürzt wird, erschien im September 2017. Sie umfasste zehn Folgen und wurde auf den gängigen Streaming-Plattformen herausgebracht. Die erste Staffel war ein voller Erfolg, weswegen es nicht lange dauerte, bis Anfang Oktober die zweite Staffel startete.Die beiden Gastgeber des Podcasts waren von Beginn an der Fotograf Paul Ripke und der Moderator und Entertainer Joko Winterscheidt. Zusammen sprachen die beiden vor allem über ihr Leben, aber auch über das Weltgeschehen und viele andere Themen, welche sie beschäftigen. Im Jahr 2019 ging es häufig um den Verzicht von Alkohol und Fleisch, da beide ein Jahr lang auf Genussmittel verzichten wollten. Der Inhalt ist für einen Podcast durchaus ungewöhnlich, da es selten ein klares Thema gab. Stattdessen überzeugten Ripke und Winterscheidt ihre Zuhörer, welche sie gerne "Ruhmmates" oder auch "Ruhmies" nennen, mit unterhaltsamen Gesprächen, guter Laune und dem ein oder anderen Witz. Allerdings können beide auch ernst sein, was eine gute Kombination ausstrahlt.Durch diese Kombination konnten beide Podcaster dafür sorgen, dass bei den Folgen von «Alle Wege nach Ruhm» im Schnitt rund 300.000 Menschen zuhören. Im Februar 2019 gingen Ripke und Winterscheidt auf Tour. Im selben Jahr gewannen sie mit AWFNR die Goldene Henne in der Kategorie Entertainment.Im Dezember 2021 erklärte Winterscheidt, dass er aus dem Podcast ausscheiden wird. Er begründete dies mit zeitlichen Schwierigkeiten, dem Podcast weiterhin regelmäßig gerecht zu werden. Ripke entschied daraufhin, den Podcast «Alle Wege führen nach Ruhm» ohne Winterscheidt weiterzuführen.Seitdem sorgt Ripke dafür, dass er in jeder Folge des Podcasts einen spannenden Gast hat. Mit diesem spricht er dann über das Leben und Ereignisse im Weltgeschehen. In der Regel handelt es sich um in Deutschland bekannte Persönlichkeiten. Oftmals trifft Ripke diese in den USA, wo er selbst in Newport Beach mit seiner Familie lebt. Auch nach dem Ausscheiden von Winterscheidt ist AWFNR erfolgreich geblieben. Das neue Format scheint dabei einen besonderen Reiz zu haben.