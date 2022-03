ABC bestellt «Claim to Fame»

US-Fernsehen

Die Reality-Show dreht sich um Verwandte von Prominenten.

Der Fernsehsender ABC hat eine neue Reality-Show geordert.handelt von zwölf Verwandten von Prominenten, die aus dem Schatten ihrer berühmten Familie heraustreten, in ein gemeinsames Haus ziehen und versuchen, ihre Identität geheim zu halten. Die Darsteller werden Allianzen bilden und sich Herausforderungen stellen, während sie auch "DNA-Detektiv" spielen, um zu versuchen, nicht auszuscheiden und schließlich den Preis von 100.000 Dollar zu gewinnen.«Claim to Fame» wird von Kinetic Content produziert, dem Unternehmen, das hinter dem Netflix-Hit «Love Is Blind» und Sat.1‘ «Hochzeit auf den ersten Blick» steht, in Zusammenarbeit mit Walt Disney TV. Chris Coelen, Eric Detwiler und Scott Teti fungieren als ausführende Produzenten. Paul Osborne ist der Showrunner und ausführender Produzent, während Brian Smith als Regisseur und ausführender Produzent fungiert. Die Sendung wird von den Geschwistern Kevin und Frankie Jones moderiert.ABC kündigte kürzlich drei non-fiktionale Formate an, die im Mai ihre Premiere feiern sollen, darunter die wiederkehrenden Shows «Holey Moley» und «The Chase» um 20.00 bzw. 21.00 Uhr sowie die neue Serie «Who Do You Believe?», in der die Zuschauer wahre Kriminalfälle aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten und gezwungen werden, die Wahrheit herauszufinden.