Neue Bauern suchen Frauen  Aus für «7 Tage, 7 Köpfe»?

TV-News

RTL hat die „vorerst letzte“ Folge des Comedyformats mit Guido Cantz angekündigt. Für Inka Bause gibt es derweil neue Bauern, die es zu verkuppeln gilt.

Für den 22. April hat RTL die „vorerst letzte“ Folge vonangekündigt. Diese wird um Mitternacht ausgestrahlt, nach einer neuen «Let’s Dance»-Sendung sowie dem dazugehörigen «Exclusiv Spezial». Ob es auch das endgültige Aus der Neuauflage des Comedy-Klassikers ist, steht nicht fest. Fakt ist, dass die von Guido Cantz moderierte Sendung bislang überschaubar beliebt beim Publikum des Kölner Senders war. Nach dem guten Start, der an einem Donnerstag Anfang Februar im Fahrtwind des Dschungelcamps über die Bühne ging, sanken die Reichweiten und Einschaltquoten zusehends, sodass die Verantwortlichen das Format in die Freitagnacht verschoben (Quotenmeter berichtete).Dort lief es zumindest quotentechnisch etwas besser, die Reichweite sank ob der späten Sendezeit allerdings unter die Millionenmarke. Nur noch 0,82 Millionen Zuschauer schalteten ein, was rund eine Viertelmillion weniger waren als am 12. Februar, als die die Show das vorerst letzte Mal am Samstag um 23:00 Uhr gesendet wurde. Auf dem Gesamtmarkt belegte RTL damit dennoch 12,5 Prozent des Publikums, immerhin der beste Wert – vom Auftakt mal abgesehen. Auch in der Zielgruppe ging es zurück ins Zweistellige. Dort waren zuletzt nur noch Werte von 8,6, und 7,7 Prozent drin. Vergangene Woche standen 10,9 Prozent zu Buche. Wie es also um die Zukunft von «7 Tage, 7 Köpfe» bestellt ist, scheint derzeit mehr als offen.Während sich das eine Format zu verabschieden scheint, geht es für Inka Bause und ihre Sendungvon neuem los. Für Ostermontag, 18. April, hat RTL nun für 19:05 Uhrangekündigt. Erstmals wird die Kuppelshow am Feiertag die neuen Teilnehmer vorstellen. Nach der Vorstellung können sich Interessierte melden und die Landwirte entscheiden, wen sie auf dem beleibten Scheunenfest gerne kennenlernen möchten.Am Tag davor schickt die Kölner TV-Station ebenfalls Inka Bause auf Sendung. Bereits ab 17:30 Uhr soll die Moderatorin herausfinden. Darin trifft sie die Teilnehmer der vergangenen Staffel, zu denen auch Agraringenieur Björn zählte. Er bekam 2021 zwar die meisten Bewerbungen der Staffel, fand die große Liebe aber erst nach der Hofwoche. Bei Nils und Vanessa war es Liebe auf den zweiten Blick. Inzwischen führen sie eine Fernbeziehung, sehen sich aber fast jedes Wochenende. Patrick und Antonia führen immer noch eine Fernbeziehung zwischen Niedersachsen und dem Bodensee. Außerdem wünscht sich Antonia ein Kind von Patrick.