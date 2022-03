3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche geht es um Jeannine Michaelsen, die vor die Tür gesetzt wurde. Eishockey-Zusammenfassungen, die vom Publikum verschmäht werden und eine Mediatheken-Show, die am späten Abend gar nicht ankommt.

Am Samstag startete ProSieben die inzwischen sechste Staffel der verrückten südkoreanischen Maskenshow, in der die prominenten Teilnehmer nichts gewinnen können. Als erste Kandidatin flog Jeannine Michaelsen raus, die mit dem Queen-Song „A King of Magic“ nicht überzeugen konnte. 2,46 Millionen Zuschauer verfolgten die Show, in der Nacht zum Sonntag waren noch einmal 0,25 Millionen Zuschauer dabei. Dass es eine dumme Idee war, die Sendung direkt nach einem «red»-Special zu wiederholen, zeigen die Quoten: 3,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,4 Prozent bei den Werberelevanten. Am Montag war nun sixx an der Reihe, nach den zwei «All Rise»-Staffeln wollten 0,13 Millionen Zuschauer die Sendung sehen. Mit 40.000 jungen Zuschauern fuhr man wirklich schwache 0,7 Prozent Marktanteil ein.Das ZDF glaubt nicht wirklich an die Sportart auf dem Eis, weshalb man am Samstag nur eine kurze Zusammenfassung der Partie zwischen Berlin und Wolfsburg sendete. Damit dürfte das ZDF weiterhin recht behalten, denn die Fernsehstation holte damit zwischen 10.20 und 00.35 Uhr die geringste Reichweite. Nur 0,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil belief sich auf schwache 11,6 Prozent. Immerhin lief es wenigstens bei den 14- bis 49-Jährigen mit acht Prozent gut. Allerdings ist da fast alles ein Erfolg, wenn die Mainzer Fernsehstation Wintersport überträgt.Inzwischen vier Ausgaben hat die neue mdr-Show auf dem Buckel, die sehr prominent in der ARD Mediathek angepriesen wird. Die Sendung mit Jeanette Biedermann und Gregor Meyle, die zusammen mit einem Gast sangen und mit ihm über die Höhen und Tiefen des Lebens redeten, ist ein Ladenhüter. Die erste Folge mit Yvonne Catterfeld, die am 12. März lief, holte um 23.55 Uhr nur 0,75 Millionen Zuschauer und 6,2 Prozent. Im Anschluss lief eine weitere Folge, die gar nur noch auf 0,35 Millionen Zuseher und 3,8 Prozent kam. Am vergangenen Wochenende wurden 0,51 und 0,37 Millionen Zuschauer erzielt, die Marktanteile blieben mit 3,7 und 3,5 Prozent schlecht. Bei den jungen Zuschauern fuhr man zwischen 2,9 und 4,3 Prozent Marktanteil ein.