Antoine Fuqua unterschreibt bei Paramount

Der Produzent wird auch mit den MTV Entertainment Studios zusammenarbeiten.

«Mayor of Kingstown»-Produzent Antoine Fuqua hat einen umfangreichen Exklusivvertrag mit der Paramount-Gruppe ausgehandelt. Er wird für Paramount und MTV Entertainment Studios arbeiten. Für Paramount+ machte er «Mayor of Kingstown», das demnächst für eine zweite Staffel zurückkehrt.Fuqua und sein Unternehmen Hill District Media werden sich im Rahmen der Vereinbarung auf die Entwicklung von Inhalten mit und ohne Drehbuch konzentrieren. 101 Studios, das auch «Mayor of Kingstown» produziert, dient als Produktionspartner für alle diese Projekte. "Es ist mir eine große Ehre, die Partnerschaft mit Paramount und 101 Studios fortzusetzen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit bei einer Reihe neuer Projekte", so Fuqua. "Sie sind großartige Partner, mit denen wir bei «Mayor of Kingstown» zusammenarbeiten und die die Vision dessen teilen, was für Hill District Media noch kommen wird.""Von «Training Day» über «South Paw» bis hin zu «Mayor of Kingstown» – Antoine ist einer der ganz Großen", sagt Chris McCarthy, Präsident und CEO von Paramount Media Networks und MTV Entertainment Studios. "Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit ihm auszubauen und MTV Entertainment Studios als seine neue TV-Heimat zu haben.""Antoine ist ein produktiver und einflussreicher Geschichtenerzähler, ein fantastischer Kollaborateur und ein rundum großartiger Mensch", sagte David Glasser, CEO von 101 Studios. "Wir fühlen uns geehrt, mit ihm und Hill District Media zusammenzuarbeiten, zusammen mit unseren häufigen Partnern bei Paramount."