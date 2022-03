einfach.Medien: NDR startet Portal zur Medienkompetenz-Förderung

Vermischtes

Das Angebot richtet sich an Lehrkräfte, die das Material im Unterricht eingesetzen können. Die Inhalte wurden gemeinsam von Lehrern sowie Vertretern des Leibniz-Instituts für Medienforschung geprüft.

Welcher Quelle kann ich trauen? Wie beeinflussen mich Algorithmen? "Fake News" – wie erkenne ich, was stimmt? Um Kindern Hilfestellungen bei der Beantwortung dieser Fragen zu geben, hat der NDR das Medienkompetenz-Portalgestartet. Dafür hat die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt mit Lehrern aus dem Norden umfangreiches Unterrichtsmaterial erarbeitet, das Lehrkräften die Vermittlung von Medienkompetenz im Schulunterricht erleichtern soll. In den modular aufgebauten Unterrichtseinheiten geht es unter anderem um Rechte und Pflichten von Journalisten, um das Geschäftsmodell von Influencern, um Desinformation, Verschwörungsmythen und Verdachtsberichterstattung.Zudem hat der NDR Unterrichtsmethoden entwickelt, die von journalistischen Arbeitsweisen abgeleitet sind, wie etwa Bildauswahl oder Interviewführung. Das Angebot ist auf dem NDR Medienkompetenz-Portal „einfach.Medien" frei zum Download verfügbar. Die Unterrichtsmaterialien wurde Lehrerkräften aus Norddeutschland und Vertretern des Leibniz-Instituts für Medienforschung I Hans-Bredow-Institut in Hamburg auf pädagogischen Nutzen und Didaktik geprüft. Außerdem haben NDR-Journalisten ihre Erfahrungen aus Workshops mit Schülern einfließen lassen.„Wer digitale Medien nutzt, um sich zu informieren und eine Meinung zu bilden, muss mit ihnen umgehen können. Mit ‚einfach.Medien' wollen wir Lehrende unterstützen, Jugendlichen einen sachkundigen Umgang mit den vielen Angeboten im Netz zu vermitteln. Das sehen wir als Teil des öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrags an. Medienkompetenz ist ein wichtiger Schlüssel zur Teilhabe an einer demokratischen Gesellschaft“, erklärt NDR-Intendant Joachim Knuth. Auf dem Portal sind zudem Erklärclips zu Themen rund um Web, Social Media und Journalismus zu finden, die sich direkt an Jugendliche wenden. Präsentiert werden sie von den Social-Media-Presentern der «tagesschau» sowie NDR-Journalisten. Außerdem gibt es Workshops und Webtalks, ein Glossar sowie Inhalte zum Thema Medienkompetenz aus dem NDR-Programm. Im August ist ein Podcast-Wettbewerb geplant, an dem sich weiterführende Schulen in Norddeutschland beteiligen können. Das NDR-Medienkompetenz-Portal soll fortlaufend um Inhalte ergänzt werden.