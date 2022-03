Jake Gyllenhaal & Co kommen zu «Saturday Night Live»

US-Fernsehen

Die NBC-Show, die samstags auf Sendung geht, wird unter anderem mit Lizzo besetzt.

hat die Moderatoren für die nächsten Shows bestimmt und Jerrod Carmichael, Jake Gyllenhaal und Lizzo verpflichtet. Während Lizzo als ihr eigener musikalischer Gast auftritt, werden Gunna und Camila Cabello an der Seite der beiden anderen Moderatoren auftreten.Laut NBC wird Carmichael sein Moderationsdebüt am 2. April geben. Carmichaels neues Special, «Jerrod Carmichael: Rothaniel», wird am 1. April auf HBO ausgestrahlt. Er wird im Studio 8H von Gunna begleitet, der ebenfalls zum ersten Mal als musikalischer Gast bei «SNL» auftritt. Das letzte Album des Grammy-nominierten Künstlers, "DS4Ever", stieg auf Platz elf der Billboard 200 Charts ein.In der darauffolgenden Woche, am 9. April, wird Gyllenhaal zum zweiten Mal als Moderator bei «SNL» auftreten. Der Oscar-nominierte Schauspieler spielt als nächstes die Hauptrolle in «Ambulance», der am Tag vor seiner Moderation in die Kinos kommt. Cabello wird sich an diesem Abend zu ihm gesellen und ihren zweiten Auftritt als musikalischer Gast bei «SNL» absolvieren. Das mit Spannung erwartete neue Album der Grammy-nominierten Künstlerin, "Familia", wird am 8. April veröffentlicht.