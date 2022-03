Schwache Werte für prominente Pflegekräfte und verliebte Leute

Quotennews

Mit dem Start von «Love Island» erhöht der Grünwalder Fernsehsender seine tägliche Strecke an neuem Material signifikant. Doch am Dienstag räumte man nicht ab.

Am Montag begann der Start der siebten-Staffel. 0,75 Millionen Menschen verfolgten den Auftakt aus Teneriffa, den der Fernsehsender RTLZWEI um 20.15 Uhr zeigte. Mit 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man die höchste Reichweite seit einem Jahr ein, der Marktanteil belief sich auf sehr erfreuliche 6,3 Prozent. Nach der Premiere um 20.15 Uhr wechselt das Format auf den 22.15-Uhr-Slot.Sie von Sylvie Meis moderierte Sendung verzeichnete am zweiten Tag 0,33 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von mauen 2,1 Prozent. Die Produktion der ITV Studios Germany lockte 0,17 Millionen junge Menschen an, sodass die Sendung auf schlechte 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Vor einem Jahr erreichte die zweite Folge der Frühjahrsstaffel 7,0 Prozent, im Herbst erzielte man mit der Folge zwei ebenfalls sieben Prozent. Die Reichweiten lagen bei 0,40 und 0,30 Millionen jungen Menschen.Der Übeltäter ist klar: Im Vorfeld debütierte die neue Sendung, in der Melissa Damilia, Aleksandra Bechtel und Calvin Kleinen drei Tage lang in einem Altenheim aushalfen. Die Produktion, die in Schalbach, Feuchtwangen und Voerde gedreht wurde, verbuchte nur 0,54 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 1,9 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,24 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf maue 3,6 Prozent.