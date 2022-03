«Buying Blind» läuft mau

Quotennews

Die Fernsehstation RTL trennte sich von der Seapoint-Serie «Prominent getrennt – Das Haus der Verflossenen».

Nach vier Episoden zogen die Verantwortlichen bei RTL die Reißleine und setzten das Formatab. Die Produktion aus dem Hause Seapoint geht beim Streamingdienst RTL+ weiter und wird im Nachtprogramm des Senders zu sehen sein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag müssen die Fans der Reality-Show, die kein Streaming-Abo haben, besonders lange wach bleiben. Die fünfte Ausgabe erstreckt sich aufgrund der Sommerzeitumstellung zwischen 01.20 und 03.55 Uhr.RTL setzte am Dienstagabend auf, dessen Pilotepisode Mitte Dezember 2021 ähnlich erfolgreich war wie die abgesetzte Reality-Show. Nur 1,50 Millionen Menschen sahen zu, bei den Umworbenen standen 9,3 Prozent auf dem Papier. RTL setzte auf eine neue Episode und musste sich nicht wundern, dass 1,57 Millionen Menschen ab drei Jahren einschalteten. Der Marktanteil der Episode, in der Michael Sawall als Experte fungierte, kam auf 5,7 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,65 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil lag bei unterdurchschnittlichen 9,8 Prozent. In der Vorwoche standen nur 7,7 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Bereits Mitte Dezember 2021 lief es ähnlich mau.Nach(1,24 Millionen Zuschauer) wiederholte RTL einmal mehr. Das Drama um die Familie, die in der brandenburgischen Stadt Köthen lebt, wollten noch einmal 0,98 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, der Marktanteil belief sich auf 7,3 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,39 Millionen dabei, der Marktanteil belief sich auf 11,3 Prozent.