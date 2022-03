Blockbuster-Battle

ProSieben und Sat.1 duellieren sich mit dem neunten «Star Wars»-Film und der Biographie von Elton John. Wird James Bond dabei aus allen Wolken fallen?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Taron Egerton in der preisgekrönten Filmbiografie über das bewegte Leben von Elton John: Reginald Dwight fällt schon früh durch seine außergewöhnliche musikalische Begabung auf. Als Mitglied der Band Bluesology wird aus dem jungen Reg schließlich der künftige Weltstar Elton John. Mit dem Texter Bernie Taupin an seiner Seite, nimmt die Karriere des Sängers an Fahrt auf, aber ausschweifende Partys, Drogen und die ungesunde Beziehung zu seinem Manager John Reid fordern ihren Preis. Zum Kinostart vor drei Jahren zog Quotenmeter dieses Fazit : „Statt spröde sein Leben von Kindheit bis heute nachzuerzählen, fängt es die Essenz seines Bühnenwesens und seines wilden Lebens ein, indem es seine und Bernie Taupins Songklassiker stolz und voller ansteckender Energie hinaus schmettert. Kurzum: «Rocketman» ist ein Fest für Elton-John-Fans und für alle, die seinem Schaffen noch nicht verfallen sind, ein mitreißender Anstoß für eine Neuentdeckung des Superstars.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)J.J. Abrams' fulminanter Abschluss der Sequel-Trilogie: Nach Snokes Tod ist Kylo Ren der neue Anführer der Ersten Ordnung. Mithilfe eines Sith-Wegfinders gelingt es ihm, den totgeglaubten Imperator Palpatine aufzuspüren, der ihm befiehlt, Rey umzubringen. Diese ist wiederum die letzte Hoffnung des Widerstands, der gegen die Truppen des Feindes heillos unterlegen ist. Doch wer wird im finalen Kampf zwischen Gut und Böse die Oberhand gewinnen? In der Quotenmeter-Kino-Kritik war dieses Fazit zu lesen : „Episode IX der «Star Wars»-Saga, das Finale der Skywalker-Erzählung, scheitert am Anspruch, eine kohärente, konsequente Vision zu erzählen. Stattdessen bemüht sich Regisseur J. J. Abrams, die Fans seiner Episode VII zu bedienen und auch jene abzuholen, die «Star Wars – Die letzten Jedi» deutlich besser fanden. Darüber hinaus versucht sich «Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers» an einem Spagat zwischen der opernhaften Mythologie der Prequel-Trilogie und dem amüsanten Weltallabenteuer voller filmischer Einflüsse, den die Original-Reihe darstellt.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)James Bond und seine Kollegin Eve werden darauf angesetzt, eine Festplatte mit Geheimdaten vom Auftragsmörder Patrice zu beschaffen, mit der die Identitäten aller Agenten aufgedeckt werden können. Bei einem Schusswechsel wird Bond getroffen und fällt vom Zug in einen Fluss. Er wird für tot gehalten und M soll wegen ihres Versagens durch Gareth Mallory ersetzt werden. Doch Bond, der nur untergetaucht war, kehrt nach London zurück und steht ihr bei. Seine Suche nach Patrices Auftraggeber führt ihn nach China: Als er dem Drahtzieher dicht auf den Fersen ist, wird er von dessen Handlagern festgenommen. 007 entdeckt, dass der Terrorist Raoul Silva kein Unbekannter ist: Er selbst war MI6-Agent unter M und will sich an ihr rächen. Um M zu schützen, bringt 007 sie ins schottische Hochland zu seinem Elternhaus "Skyfall" und lockt Silva in einen Hinterhalt. Ob sein Plan gelingt? Vor zehn Jahren bezeichnet Quotenmeter «Skyfall» als den besten Film der Craig-Ära : „Die Handlung fesselt, die Action vollführt einen überzeugenden Balanceakt zwischen überwältigendem Popcorn-Entertainment und glaubwürdiger Schroffheit und Javier Bardem ist wahrlich eine Klasse für sich“, urteilte die Kino-Kritik.Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8