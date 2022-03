«Love Boat»: Reality-Version in Arbeit

US-Fernsehen

Der US-Sender CBS arbeitet mit dem australischen Fernsehen zusammen.

Die Aaron-Spelling-Seriesoll zurückkommen – allerdings nun als Reality-Dating-Serie. CBS und sein australisches Pendant Network 10 haben beide lokale Versionen vonbestellt, die noch in diesem Jahr in den USA und Australien ausgestrahlt werden sollen. Die Sendung ist genau das, wonach sie klingt: Eine Reality-Dating-Wettbewerbsshow nach dem Vorbild der erfolgreichen einstündigen Komödie «The Love Boat» aus den 1970er Jahren.Und so wie Princess Cruises als Kulisse für die Drehbuchserie diente, werden die Schiffe des Kreuzfahrtunternehmens auch als Schauplatz für die neuen ungeschriebenen Shows dienen. Viacom kaufte später die Rechte an der Marke, sodass CBS und Network 10 auf die Marke von Paramount zurückgreifen können."«The Love Boat» ist ein zeitloses, romantisches Konzept mit universeller Anziehungskraft, und wir freuen uns, diese beliebte Serie für das Publikum in zwei verschiedenen Ländern neu zu erfinden", sagte George Cheeks, Präsident und Chief Executive Officer von CBS und Leiter der globalen Content-Strategie für die frei empfangbaren Sender von Paramount (einschließlich Network 10), in einer Erklärung. «NCIS: Sydney» ist ein weiteres Beispiel für unsere globale Franchise-Strategie, mit der wir unser reichhaltiges geistiges Eigentum und unsere große internationale Präsenz nutzen, um neue Inhalte für Zuschauer auf der ganzen Welt zu entwickeln."Die Produktion der beiden «The Real Love Boat»-Serien wird diesen Sommer beginnen. In der Logline heißt es: "«The Real Love Boat» bringt Singles zusammen, die auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer auf der Suche nach Liebe sind. Verabredungen am Zielort, Herausforderungen und überraschende Singles werden die Kompatibilität und Chemie der Paare testen. Wie in der beliebten Originalserie spielen die unverzichtbaren Besatzungsmitglieder, darunter der 'Kapitän' und der 'Kreuzfahrtdirektor', eine zentrale Rolle bei der Partnersuche und der Navigation durch die romantischen (und manchmal turbulenten) Gewässer, die vor ihnen liegen."