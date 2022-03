«The Family»: Miniserie über französischen Kult in Arbeit

International

Hinter dem Projekt steckt die aufstrebende Autorin Clémence Madeleine-Perdrillat.

SND und Easy Rider Films arbeiten zusammen, um den Bestseller „La Familie“ von Suzanne Privat als französische Miniserie umzusetzen. Das neue Format namensstammt aus der Feder der aufstrebenden französischen Drehbuchautorin Clémence Madeleine-Perdrillat, zu deren jüngsten Erfolgen «Nona und ihre Töchter» sowie die Amazon-Original-Serie «Mixte» gehören. Sie leitete das Autorenteam für Staffel zwei der französischen «In Treatment»-Version.Die Thriller-Serie spielt in der Pariser Unterwelt und beleuchtet die Riten und Bräuche dieser rätselhaften religiösen Sekte aus verschiedenen Perspektiven, wobei der Schwerpunkt auf den Erfahrungen von Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft liegt. Das Buch, dessen französischer Titel "La Famille, itinéraires d'un secret" lautet, wurde 2021 vom Verlag Les Avrils veröffentlicht.Madeleine-Perdrillat sagte, «The Family» biete "die unglaubliche Möglichkeit, die Qualen, Paradoxien und stillen Loyalitäten, die allen Familien zugrunde liegen, zu entwirren - und das alles in einem Kontext, in dem zahlreiche Geheimnisse ans Licht kommen, die zu Konflikten und Implosionen führen". Das Projekt befindet sich derzeit noch im Drehbuchstadium und hat noch keinen Sender gefunden. Easy Riders Films ist eine hochkarätige Produktionsfirma, die im Mai 2019 von Nadia Turincev und Omar El Kadi gegründet wurde.